SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019 ON JULKAISTU





SSH Communications Security Oyj:n vuosikertomus (Annual Report) vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla kohdassa Taloudelliset raportit.



Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.



SSH on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys annetaan erillisenä kertomuksena ja se on luettavissa yhtiön verkkosivuilla kohdassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä.



PDF-tiedostot vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetusta selvityksestä ovat tämän tiedotteen liitteenä.





Helsingissä, 5.3.2020





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ



Niklas Nordström

Talousjohtaja





Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com





SSH Communications Security

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.





Liitteet