Trouver mon Architecte , startup française spécialisée dans la mise en relation entre les cabinets d’architectures, les particuliers et les professionnels, étend son service à la Belgique après s’être imposée sur le marché français.



Créée par une équipe d’experts du marketing digital bénéficiant d’une longue expérience dans la mise en relation entre professionnels, Trouver mon Architecte est un service gratuit qui permet aux particuliers et aux professionnels d’être mis en relation dans le cadre de leurs différents projets : l’agrandissement d’une entreprise, la construction d’une maison ou encore la rénovation d’un intérieur. Au regard de la difficulté pour les particuliers et les entreprises de trouver les bons architectes et pour les architectes d’être mieux identifiés, Trouver mon Architecte a donc créé une place de marché unique.



« Notre positionnement sur le marché nous a permis de connaitre sur les derniers mois une très forte croissance et d’accompagner efficacement plusieurs centaines de personnes et entreprises dans leur recherche d’architectes. Nous avons également très fortement étoffé notre réseau d’architectes français référencés et nous positionnons à leurs côtés comme un véritable partenaire dans le développement de leurs activités. Nous allons désormais proposer ce service en Belgique qui est un pays stratégique pour notre société. »