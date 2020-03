Cop Ecologie, entreprise RGE spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur la France entière, passe la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 contre 1,7 en 2018. Cette forte croissance du chiffre d’affaires s’explique principalement par la qualité de l’offre de la société qui a su montrer sa capacité à mener à bien les centaines de projets qui lui sont confiés chaque année par ses clients.

Fondée en 2017, Cop écologie est spécialisée dans la transition énergétique des maisons individuelles. L’entreprise accompagne ses clients dans leur projet d’isolation afin de les satisfaire au mieux. Qualifiée RGE Qualibat, Cop écologie utilise des matériaux aux normes en vigueur et respectueux de l’environnement. Les experts de Cop Ecologie conseillent les clients sur le matériel à poser et le procédé d’installation le plus en adéquation avec l’habitat de chacun. À ce jour, plus de 10 000 chantiers ont été réalisés avec succès.

En 2020, Cop Ecologie anticipe d’ores et déjà une très forte augmentation de son volume d’activité qui sera porté par son offre qui permet d’isoler l’intégralité des maisons individuelles : combles, sous-sols, vides sanitaires, garages, etc. De plus, Cop Ecologie va accélérer son développement sur le segment de l’installation des pompes à chaleur de nouvelle génération qui permettent de conjuguer performances, confort et consommations énergétiques maitrisées.

Mr Ilan ZENOU chez Cop Ecologie « Nous sommes fiers d’avoir réussi à franchir la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires qui démontre notre capacité à innover et à apporter des réponses opérationnelles concrètes aux particuliers qui souhaitent isoler efficacement leurs habitations. Nous allons continuer d’investir pour renforcer notre croissance en proposant de nouveaux services notamment dans le domaine des pompes à chaleur. Nous allons dans ce contexte intégrer de nouveaux experts qui réaliseront les projets des clients sur tout le territoire. »