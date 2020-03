MONTRÉAL, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. ( www.delmarcargo.com ) a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Rotra, LLC (et Rotra Brokerage Services, Inc.). Fondée en 1984, Rotra est une entreprise de logistique à actifs réduits basée à Chicago, en Illinois, avec des bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède, qui offre des services d'expédition de fret international, de courtage en douane, d'entreposage et de distribution. Rotra remporte depuis longtemps du succès auprès des importateurs et exportateurs nord-américains et européens grâce à sa large gamme de services logistiques spécialisés dans le commerce transatlantique.



« L'acquisition de Rotra est pour Delmar une opportunité stratégique afin d’augmenter nos ressources dans l'important marché du Midwest américain et d’accroître davantage notre présence sur les marchés européens. Depuis plus de trois décennies, Rotra répond aux besoins d'un nombre croissant de clients dans ce secteur géographique. Nous partageons une culture similaire et une synergie substantielle, ce qui permettra des opportunités importantes pour les deux entités. Nous nous réjouissons d'intégrer leur famille à la nôtre », a déclaré Robert Cutler, PDG international de Delmar.

La transaction augmente considérablement les capacités ainsi que la taille de la portée et de la main-d'œuvre de Delmar aux États-Unis, qui opère désormais d'un océan à l'autre au moyen de sept succursales à travers le pays et compte plus de deux cents employés.

À propos de Delmar International

Delmar International Inc. est une société privée canadienne, chef de file mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement, qui compte des bureaux situés dans les principaux points d'accès et 1 500 employés à travers le monde. Delmar demeure stratégiquement une société à actifs réduits tout en maintenant des positions et des partenariats visant à servir ses clients dans le monde entier. Les principaux produits proposés par Delmar comprennent : les opérations de transit international (aérien, maritime et terrestre), les services douaniers, l'entreposage et la distribution, les solutions technologiques, la gestion de la chaîne logistique et les services d'experts-conseils en commerce. Desservant des clients qui comprennent tant des PME que des sociétés classées au palmarès Fortune 500, Delmar propose des solutions et des stratégies pour optimiser tous les types de chaîne d'approvisionnement. Du premier kilomètre jusqu'au dernier, Delmar est synonyme de logistique simplifiée.

