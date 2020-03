March 05, 2020 09:15 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.3.2020 KLO 16.15

Asiakastieto Groupin vuoden 2019 vuosikertomus sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu

Asiakastieto Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2019. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sisältäen selvityksen muusta kuin taloudellisesta tiedosta, tilinpäätöksen liitetietoineen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Asiakastieto on julkaissut myös palkka- ja palkkioselvityksen sekä toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitellään 27.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemispolitiikka ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla Asiakastiedon sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/?lang=fi

Asiakastieto Groupin varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27. maaliskuuta 2020 Helsingissä. Lisätiedot yhtiökokouksesta sekä ilmoittautuminen Asiakastiedon sijoittajasivuilla.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

