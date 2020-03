LONDRES, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Cyber Defense Alliance du Royaume-Uni a formé un partenariat avec Anomali afin d'améliorer les capacités de cybersécurité et d'automatiser le partage sécurisé et significatif des informations sur les menaces avec ses membres du secteur bancaire.



L'objectif du partenariat est de renforcer les capacités des banques membres à agir contre les groupes de cybercriminalité organisés qui commettent des attaques répétées contre les banques et le secteur financier au sens large au Royaume-Uni et en Europe.

Anomali est un chef de file des solutions de cybersécurité basées sur le renseignement avec plus de 1 700 organisations dans le monde utilisant la plateforme Anomali.

Steven Wilson, PDG de la CDA, a déclaré :

« La CDA est heureuse de s'associer à Anomali pour offrir à nos banques membres des outils permettant l'analyse et le partage de grandes quantités de données de renseignement sur les menaces provenant de multiples sources. La protection de nos institutions financières et de nos clients est améliorée grâce au partage d'informations sur les menaces entre plusieurs organisations. Cette collaboration entre la CDA et Anomali développe notre capacité à analyser de nombreux ensembles de données permettant de concentrer les ressources là où elles sont le plus utiles afin de se protéger contre les attaques et de poursuivre les groupes qui causent le plus de dommages. »

Hugh Njemanze, PDG d'Anomali, a déclaré :

« Le problème de la lutte contre les cybermenaces est aggravé par les volumes massifs de données les concernant, la confusion sur les solutions de sécurité efficaces et la pénurie de professionnels de la cybersécurité. Le travail que la CDA accomplit pour ses membres du secteur bancaire, soutenu par les meilleures technologies et solutions de renseignement telles qu'Anomali, fournit à ces membres les renseignements dont ils ont besoin pour mieux protéger leurs entreprises contre les cyberattaques. »

À propos de la Cyber Defense Alliance (CDA)

La Cyber Defense Alliance (CDA) est un partenariat public-privé à but non lucratif qui travaille collectivement et en collaboration avec le secteur financier et les forces de l'ordre afin de partager de manière proactive des informations pour lutter contre les cybercrimes et les menaces. Elle analyse et transforme les informations afin de les rendre exploitables par le secteur financier et par les forces de l'ordre.

La CDA est dirigée par l'industrie pour l'industrie et s'appuie sur le principe selon lequel une attaque contre une banque est une attaque contre tous et que la sécurité n'est pas un avantage concurrentiel. La pierre angulaire de la CDA est la confiance et les relations de confiance, ce qui conduit au partage d'informations et de ressources.

Sa mission est de soutenir le secteur financier pour détecter, dissuader, perturber et arrêter les menaces émergentes de manière dynamique, partager les ressources, l'expertise et les connaissances pour augmenter les niveaux de maturité et de résistance et soutenir les actions répressives contre les réseaux criminels menaçant l'industrie et ses clients.

À propos d'Anomali

Anomali® fournit des solutions de cybersécurité axées sur le renseignement. Les solutions de la plateforme Anomali Altitude™ comprennent Anomali ThreatStream®, Anomali Match™ et Anomali Lens™. Les entreprises privées et les organisations publiques utilisent Anomali pour exploiter les données, informations et renseignements sur les menaces afin de prendre des décisions efficaces en matière de cybersécurité, de détecter les menaces et d'y répondre. Le programme de partenariat Anomali permet d'accéder aux flux de menaces de toutes les couches du Web et offre des intégrations transparentes avec les principales technologies d'infrastructure de sécurité. L'équipe de recherche sur les menaces d'Anomali fournit des renseignements exploitables qui aident les clients, les partenaires ainsi que la communauté de la sécurité dans son ensemble à détecter et éradiquer les menaces les plus sérieuses envers leurs organisations. Les clients d'Anomali comprennent de nombreuses entreprises des Global 2000 et Fortune 500, ainsi que d'importants organismes gouvernementaux et de défense à travers le monde. Fondée en 2013, elle est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners et General Catalyst. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.anomali.com .

