Selskabsmeddelelse Nr. 1/2020

København, 5. marts 2020







Conferize A/S udsender årsrapport for 2019

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2019.

De ordinære drifts- og udviklingsaktiviteter i 2019 har som budgetteret givet et underskud på DKK 10,5 mio. I tråd med selskabets strategi genererer selskabets fortsat en mindre omsætning, og underskuddet kan henføres til selskabets fortsatte udviklingsaktiviteter.

En ekstraordinær nedskrivning af værdien af udført udviklingsarbejde på DKK 21,1 mio. i forbindelse med re-fokuseringen af selskabets strategi og ekstraordinære udgifter til kapitalrejsning på samlet DKK 3,0 mio. betyder, at årets samlede resultat er et underskud på DKK 34,6 mio. Bestyrelsen og ledelsen i Conferize A/S anser selskabets drift og udvikling i 2019 for samlet set utilfredsstillende.

I februar 2019 indgik den daværende bestyrelse en aftale med den internationale investorgruppe GEM betinget af handlen i Conferize aktien på First North Growth Market. Bestyrelsen måtte dog erkende, at aftalens udformning betyder, at aftalen kun er fordelagtig ved en positiv kursudvikling, som har vist sig urealistisk.

I forlængelse af aftalen offentliggjorde selskabet i marts 2019 et offentligt aktieudbud, der imidlertid ikke blev tegnet.

På den baggrund indgik selskabets to største aktionærer, Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S, en aftale med den daværende bestyrelse om en række nødvendige ændringer i selskabets ledelse, samtidigt med at de forpligtede sig til at tegne nye aktier for DKK 10,0 mio. og garantere tegning for yderligere DKK 15,6 mio. Der blev efterfølgende gennemført en ny fortegningsemission med succes og bred investor opbakning, så kun en begrænset del af den stillede garanti kom i spil. Kapitalforhøjelsen på DKK 25,6 mio. blev registreret primo juli 2019.

Selskabets stifter og direktør Martin Ferro-Thomsen, samt alle bestyrelsesmedlemmer, undtagen Steen Tromholt, fratrådte. I maj 2019 blev Lars Kolind, Morten Mathiesen og Carsten Brogaard Jensen indvalgt i bestyrelsen. Steen Tromholt blev ansat som direktør og fortsatte som medlem af bestyrelsen. I november indtrådte Laura Lindahl i bestyrelsen.

Med ny ledelse er selskabets strategi blevet re-orienteret mod bedre events. Events, der skaber større værdi for såvel deltagere, som arrangører. Fremfor blot at løse de mest almindelige opgaver inden for event management, skal selskabets platform primært understøtte den proces, hvor eventet skabes. Der er i højere grad tale om Event Creation Software (ECS) end Event Management Software (EMS).

Med en intuitiv og brugervenlig ECS platform skal den enkelte arrangør nemt og hurtigt kunne gøre events til en attraktiv forretning, enten som et selvstændigt forretningsområde eller som en integreret del af arrangørens marketing mix.

Ledelsen skønnende ved aflæggelse af halvårsregnskabet, at det alene er 25 pct. af det udførte udviklingsarbejde, der støtter op om selskabets strategi og kan anvendes til en ECS platform. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at nedskrive værdien af udviklingsaktivet med 75 pct.

I efteråret har ledelse og medarbejdere arbejdet målrettet på at konfigurere platformen sådan at den er lettere at anvende, og sådan at platformens funktioner skaber større værdi i forhold til blot at lette det administrative arbejde med at planlægge og gennemføre events. Al markedsføring indstilledes mens dette arbejde stod på, hvilket betyder at selskabet ikke opnåede licensindtægter af betydning i regnskabsåret.

Selskabet ser et stort udækket behov for Event Creation Software. Dialogen med selskabets målgruppe af virksomheder og organisationer, der udvikler og afholder flere events om året, bekræfter dette. I de kommende år vil selskabet i tæt samarbejde med målgruppen løbende udvikle og introducere nye ECS features.

Umiddelbart efter årsskiftet frigav selskabet den nye platform under overskriften "Create better events. Faster". Samtidig lanceres abonnementsbetalinger og det er selskabets forventning, at indtjeningen støt vil vokse i løbet af 2020 frem mod etableringen af et positivt cash flow i løbet af 2021.





Hovedtal for 2019 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

01.01.2019- 01.01.2018- 31.12.2019 31.12.2018 DKK DKK Nettoomsætning 54.129 36.002 Andre driftsindtægter 1.240.032 338.459 Vareforbrug (226.514) (143.862) Andre eksterne omkostninger (7.529.565) (4.753.511) Bruttoresultat (6.461.918) (4.522.912) Personaleomkostninger (5.963.196) (4.004.506) Af- og nedskrivninger (25.167.662) (504.039) Driftsresultat (37.592.776) (9.031.457) Andre finansielle omkostninger (106.460) (115.899) Resultat før skat (37.699.236) (9.147.356) Skat af årets resultat 3.055.030 2.042.855 Årets resultat (34.644.206) (7.104.501)

Balancen: Aktiver

31.12.2019 31.12.2018 DKK DKK Immaterielle anlægsaktiver 9.917.879 27.104.496 Materielle anlægsaktiver 109.265 189.495 Finansielle anlægsaktiver 225.829 224.842 Anlægsaktiver 10.252.973 27.518.833 Tilgodehavender 1.899.188 3.495.819 Likvide beholdninger 16.020.876 9.735.274 Omsætningsaktiver 17.920.064 13.231.093 Aktiver i alt 28.173.037 40.749.926

Balancen: Passiver

31.12.2019 31.12.2018 DKK DKK Egenkapital 22.217.576 33.862.794 Hensatte forpligtelser - 1.324.000 Gældsforpligtelser 5.955.461 5.563.132 Passiver i alt 28.173.037 40.749.926

Egenkapitalopgørelse

31.12.2019 31.12.2018 DKK DKK Egenkapital primo 33.862.794 40.967.295 Kapitalforhøjelse 25.554.431 - Fondsaktier - - Egenkapitalomkostninger (2.555.443) - Øvrige egenkapitalposteringer - - Overført til reserver - 0 Periodens resultat (34.644.206) (7.104.501) Egenkapital ultimo 22.217.576 33.862.794

Pengestrømsopgørelse

01.01.2019- 01.01.2018- 31.12.2019 31.12.2018 DKK DKK Pengestrømme vedr. primær drift (11.371.966) (7.457.429) Pengestrømme vedr. drift (8.812.571) (6.080.626) Pengestrømme vedr. investeringer (7.900.815) (12.261.826) Pengestrømme vedr. finansiering 22.998.988 - Ændring i likvider 6.285.602 (18.342.452) Likvider primo 9.735.274 28.077.726 Likvider ultimo 16.020.876 9.735.274

Aktierelaterede nøgletal

31.12.2019 31.12.2018 Indre værdi pr. Aktie, DKK 0,58 2,65 Resultat før skat pr. Aktie, DKK (0,90) (0,56) Antal aktier, ultimo 38.331.645 12.777.215 Antal aktier, gns. over året 25.554.430 12.777.215





Årets resultat

Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 34.644.206 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse

Årsrapporten for 2019 er tilgængelig på invest.conferize.com

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 udsendes 30. august 2020.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes d. 23. april 2020 kl. 15.00 i Conferize’s lokaler i Sølvgade 38F, st.

Der udsendes kun indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail på selskabets investorportal eller direkte til selskabet. Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North og vil endvidere kunne findes på invest.conferize.com senest 14 dage før generalforsamlingen.





Om Conferize

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen er “Event Creation Software” (ECS) i modsætning til gængse “Event Management Software” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere.

Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.



Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

