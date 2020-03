TORONTO, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada annonce l’embauche de Jenifer Terry (née Sguigna) à titre de directrice générale.

Moments Déterminants Canada a lancé plusieurs projets éducatifs couronnés de succès qui commémorent des événements marquants de l’histoire canadienne, notamment la pandémie de grippe de 1919 et le jour J, et en prévoit un autre pour le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son offre de projets ne cesse de prendre de l’envergure. Aussi, Neil Orford, directeur des programmes, est heureux d’annoncer que Jen se joindra à l’équipe en tant que directrice générale.

« Jenifer Terry a une vision pour l’avenir de Moments Déterminants Canada à la fois ambitieuse et inspirante. Sa vaste expérience comme historienne publique spécialisée dans les programmes éducatifs et commémoratifs en fait la personne idéale pour diriger Moments Déterminants Canada. Je suis absolument ravi de pouvoir compter sur Jenifer et ses talents extraordinaires pour guider dès lors nos projets – elle est la meilleure dans son domaine! » (Neil Orford)

Détenant une maîtrise en histoire publique de l’Université Western, Jen a travaillé au sein de plusieurs organismes nationaux de mise en valeur du patrimoine, dont Histoire Canada et Historica Canada. Plus récemment, elle a dirigé la programmation canadienne et les activités de sensibilisation de l’Association du Centre Juno Beach (ACJB). De 2014 à 2020, elle a préparé et mis sur pied des campagnes spéciales de financement et supervisé les relations avec les donateurs, géré des projets financés par le gouvernement (dont De Vimy à Juno) et coordonné le volet éducatif national, notamment le Séminaire d’été de l’ACJB et le circuit des champs de bataille pour éducateurs.

« J’ai vraiment hâte de poursuivre l’excellent travail de Moments Déterminants Canada, de fournir des ressources à nos éducateurs et de revaloriser l’enseignement de l’histoire. Nous avons bien des projets et des partenariats passionnants en préparation. J’ai le bonheur de participer à la consolidation du rôle de Moments Déterminants Canada dans l’éducation au patrimoine au Canada ». Jen entre en fonction le 24 février 2020.

Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada est né de la vision commune de Neil Orford et Blake Heathcote, créateurs d’une approche nouvelle, innovante, de l’enseignement et de la commémoration de l’histoire du Canada par le recours à des outils numériques et aux compétences de narration du 21e siècle. L’organisme a déjà à son actif des commémorations nationales de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1920 au Canada et du 75e anniversaire du jour J (Juno75). En 2020, il pilotera la commémoration numérique nationale du JOURVE75, en partenariat avec Anciens Combattants Canada. Le projet INSULINE2021 a aussi pris corps. De 2020 à 2023, ce projet commémoratif national mettra en lumière les récits de Canadiens qui ont participé à la découverte, à la production et à la distribution de l’insuline de 1920 à 1923. L’on soulignera l’héritage considérable des chercheurs associés aux laboratoires Connaught de l’Université de Toronto, comme les Drs Frederick Banting et Charles Best.

Pour en savoir davantage, obtenir des images numériques ou planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :

Neil Orford, directeur du programme

neilorford@canhist.ca | 519-217-0402

Jenifer Terry, directrice générale

jterry@canhist.ca | 519-709-1987