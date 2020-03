PARIS, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles dates ont été fixées pour le Women in Agribusiness Summit Europe de cette année : il aura lieu les 2 et 3 juillet aux Salons Hoche à Paris. Auparavant prévue pour les 9 et 10 mars, la conférence a été reportée dans le souci de veiller au bien-être de l'ensemble des participants eu égard au coronavirus.



Joy O’Shaughnessy, directrice des opérations de HighQuest Group (société mère de WIA) et directrice d'événement des initiatives de Women in Agribusiness (WIA), a expliqué que même si la décision a été difficile à prendre, « comme nous souhaitons faire preuve de beaucoup de prudence et nous préoccupons réellement du bien-être de l'ensemble des participants à notre événement eu égard à la menace du coronavirus, nous avons considéré qu'il était préférable de reporter le sommet. » Mme O’Shaughnessy s'est concertée avec les parrains, intervenants et participants, et a passé en revue les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé, avant d'annoncer ce report.

« Nous sommes reconnaissants du soutien et de la collaboration de nos participants en ce qui concerne cette décision, et sommes impatients d'accueillir les membres de la communauté de Women in Agribusiness à Paris en juillet, où ils peuvent s'attendre à recevoir des connaissances approfondies de l'industrie, des perspectives détaillées du secteur agroalimentaire et d'innombrables opportunités de réseautage », a déclaré Mme O’Shaughnessy.

Le programme bien rempli restera le même pour l'événement de juillet et inclura des sujets comme :

Un aperçu géopolitique de l'agriculture en Europe

La réforme du système agricole

La réduction du gaspillage alimentaire

L'Agriculture 4.0 : vers l'ère de l'agriculture numérique

Le financement écologique : crucial ou contreproductif ?

Le commerce agricole après le Brexit

La Table ronde exécutive : un coup de projecteur sur les femmes aux postes de haut niveau dans le secteur agricole

Le sommet annuel Women in Agribusiness Summit a commencé aux États-Unis en 2012, et est maintenant réputé pour le rassemblement annuel de près de 1 000 femmes décisionnaires dans le secteur de l’agroalimentaire, dont 30 % au niveau de PDG/cadres et 25 % au niveau de la direction de service. L'événement européen est modélisé d'après cette série de sommets populaire et bénéficie du soutien d'une communauté s'engageant chaque jour de l'année via des blogs d'actualités, des réseaux sociaux, du contenu pour les entreprises appartenant à des femmes, des offres d'emploi, des bourses pour les jeunes femmes, des rencontres de réseautage, des formations sur le leadership et bien plus.

Pour en savoir plus sur le Women in Agribusiness Summit Europe, rendez-vous sur womeninag.com , ou suivez-nous via @Womeninagri, sur Facebook et sur LinkedIn . Inscrivez-vous à l'événement et bénéficiez de 10 % de réduction en utilisant le code promotionnel : PARIS2020. D'autres parrains et partenaires sont les bienvenus pour cet événement.

À propos de Women in Agribusiness

Women in Agribusiness est une entité commerciale de HighQuest Group , une entreprise mondiale de conseil, d’événementiel et de média dans l’industrie agroalimentaire, située au nord de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. L'initiative Women in Agribusiness a pris racine en 2012, avec la première conférence à la Nouvelle-Orléans. Les initiatives de WIA se sont élargies pour inclure l’adhésion à la WIA , le prix d’excellence WIA Demeter , des bourses d'études et WIA Today . Pour en savoir plus, rendez-vous sur womeninag.com .