March 05, 2020 11:40 ET

JCDecaux SA : projet de transformation en Société Européenne

Paris, le 5 mars 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que son Directoire, avec l’approbation de son Conseil de Surveillance, a décidé de proposer à ses actionnaires sa transformation en Société Européenne (Societas Europaea, SE), lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société prévue le 14 mai 2020.

Ce statut, utilisé par un nombre croissant d’entreprises en Europe, est reconnu dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Il viendrait acter la dimension internationale et tout particulièrement européenne du Groupe présent dans 23 des 27 pays de l’Union et leader de la communication extérieure en Europe.

Ce projet n’aurait pas d’incidence sur la gouvernance, les activités ou le lieu de cotation des actions de JCDecaux SA, mais permettrait d’aligner l’organisation juridique du Groupe avec sa réalité économique et sociale. Le Groupe, qui compte près de 52 % de ses collaborateurs en Europe, déploie ainsi d’importants moyens mutualisés en Europe (notamment en France, Allemagne, Espagne) dédiés à sa transformation digitale, au service de sa politique R & D, de sa stratégie Data et programmatique et de sa Supply Chain.

La transformation de la Société en Société Européenne entraînerait un changement de la forme juridique sans porter atteinte aux droits actuels des actionnaires ou des parties prenantes et sans impact sur la localisation du siège social de l’entreprise en France. Les modalités du dialogue social au sein de la Société JCDecaux SE feront l’objet de concertations avec les partenaires sociaux dans les semaines à venir.

Le projet de transformation sera soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires de JCDecaux SA qui se tiendra le 14 mai 2020.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

