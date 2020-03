OTTAWA, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a présenté son rapport, Idées canadiennes : tirer parti de nos forces, le 28 février 2020.



L'Institut canadien des évaluateurs (AIC) salue le rapport et est ravi de voir que chacune des trois recommandations du comité y sont mentionnées. L'AIC apprécie toujours les occasions de présenter ses observations et de témoigner devant le comité, plus récemment en février 2020. L'inclusion des recommandations de l'AIC au gouvernement dans le rapport est un signe que l'engagement de l'AIC à protéger le public en matière d'immobilier conduit à une réflexion politique saine au sein du gouvernement.

Les trois recommandations de l'AIC au comité étaient :

Que le Bureau du surintendant des institutions financières exonère les renouvellements des prêts hypothécaires résidentiels de la simulation de crise en vertu des règles B20. Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et territoires pour créer un registre accessible au public des propriétaires réels afin de lutter contre le blanchiment d'argent dans l'immobilier. Que le gouvernement du Canada réalise un investissement immédiat afin d'améliorer la qualité et la disponibilité de la cartographie des inondations à travers le pays.

« Les évaluateurs de l'AIC sont indépendants et impartiaux et donc particulièrement bien placés pour fournir des conseils stratégiques spécialisés concernant les questions immobilières au Canada. Nous aimerions remercier le président du comité, l'honorable Wayne Easter et les membres du comité pour nous avoir offert la possibilité de nous exprimer », a déclaré le président de l'AIC, Thomas Fox, AACI, P.App.

Keith Lancastle, PDG de l'AIC, a ajouté : « Les opinions de nos membres offrent une tranquillité d'esprit aux propriétaires fonciers et aux investisseurs, mais elles réduisent également le risque sur les marchés immobiliers et des prêts. Notre dialogue continu avec les responsables politiques d'Ottawa est apprécié et continuera de générer des résultats positifs pour tous les Canadiens. »

À propos de l'AIC

L'Institut canadien des évaluateurs (AIC) est la plus grande association d'estimation immobilière avec plus de 5 500 membres à travers le Canada. Créée en 1938, l'AIC travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin de décerner les célèbres désignations Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI™) et Canadian Residential Appraiser (CRA™). Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.AICanada.ca et suivez l'AIC sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Paul Hébert

Appraisal Institute of Canada

Portable : 613.292.2876

E-mail : paulh@aicanada.ca