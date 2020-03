TORONTO, 05 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) accueille favorablement les modifications proposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour contrer l’exploitation financière et tenir compte de la diminution de la capacité mentale des investisseurs âgés et vulnérables.



« L’IFIC appuie les ACVM dans leurs efforts visant à protéger le bien-être financier des investisseurs vulnérables et à fournir des directives importantes au secteur des fonds d’investissement », a souligné Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Il s’agit d’un domaine prioritaire pour le secteur et l’ensemble de ses parties prenantes, et nous sommes heureux que les ACVM continuent de faire progresser ce dossier. »

L’IFIC se réjouit particulièrement de la mise en place d’une exigence visant à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le nom d’une personne-ressource de confiance et des propositions de règles qui permettent aux sociétés de suspendre temporairement les opérations dans le compte d’un client.

L’IFIC passera en revue la série de modifications proposées à la réglementation publiée aujourd’hui pour commentaires, et préparera un mémoire détaillé avant la date limite du 3 juin 2020.

