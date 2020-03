CGG annonce ses résultats du 4ème Trimestre 2019

Marge opérationnelle des activités de 18% et résultat net de 26m$ au T4

Forte performance opérationnelle et solide génération de cash en 2019

Renforcement de notre leadership en 2020

En ligne pour atteindre les objectifs 2021

PARIS, France – 6 mars 2020 – CGG (ISIN : FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés non-audités du T4 et de l’année 2019.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

“En 2019, le Groupe a dégagé une forte performance financière et a franchi de nombreuses étapes stratégiques clés pour devenir une entreprise forte de ses collaborateurs, de ses données et de ses technologies. Cette année, nous souhaitons accroître notre différentiation technologique et asseoir notre croissance durable en intensifiant nos investissements, tout en veillant à nous ajuster si besoin aux conditions du marché. Nous voulons également continuer de générer une trésorerie positive. Le nouveau profil de CGG centré sur la technologie me rend confiante dans l’atteinte de nos objectifs stratégiques et financiers à l’horizon 2021.”

T4 2019 : Des résultats en ligne avec les attentes



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 426m$, résultat opérationnel de 74m$, résultat net de 26m$

Chiffre d’affaires des activités de 396m$ , en baisse annuelle de 9% Géoscience: Activité stable soutenue par des projets de haut de gamme Multi-clients: Après-ventes soutenues au T4 2019 à la suite d’un très fort troisième trimestre Equipement: Chiffre d'affaires en croissance de 15% sur un an soutenu par de solides ventes d’équipements terrestres

de , en baisse annuelle de 9% EBITDAs des activités de 206m$ , en baisse de 12% sur un an et marge élevée de 52% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités

de , en baisse de 12% sur un an et marge élevée de 52% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités Résultat opérationnel des activités de 72m$ , incluant (33)m$ de dépréciation de la librairie multi-clients, marge élevée de 18%

de , incluant (33)m$ de dépréciation de la librairie multi-clients, marge élevée de 18% Résultat net des activités poursuivies de 63m$

de Cash-Flow net de 6m$



2019 : Forte croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 1 356m$, résultat opérationnel de 244m$, résultat net de (61)m$

Chiffre d’affaires de 1 356m$, résultat opérationnel de 244m$, résultat net de (61)m$ Chiffre d’affaires des activités de 1 400m$ , en hausse annuelle de 14%

de , en hausse annuelle de 14% EBITDAs des activités de 721m$ , en hausse annuelle de 30%, marge de 51%

de , en hausse annuelle de 30%, marge de 51% Résultat opérationnel des activités de 247m$ , en hausse annuelle de 74% et marge de 18%

de , en hausse annuelle de 74% et marge de 18% Résultat net des activités poursuivies de 126m$



Forte génération de cash et solide situation financière à fin 2019 Cash-Flow libre des activités 2019 , avant coûts de la dette, de 434m$ qui inclut 58m$ de variation positive du besoin en fond de roulement et des provisions

, avant coûts de la dette, de qui inclut de variation positive du besoin en fond de roulement et des provisions Cash-Flow net 2019 de 186m$ incluant des investissements cash Multi Clients de 186m$ avec un taux de préfinancement de 118% et des investissements industriels et de R&D de 75m$.

de incluant des investissements cash Multi Clients de 186m$ avec un taux de préfinancement de 118% et des investissements industriels et de R&D de 75m$. Dette nette avant IFRS 16 de 584m$ à fin décembre, liquidité de 610m$ et

avant IFRS 16 de à fin décembre, liquidité de et Ratio d’endettement dette nette / EBITDAs de 0.9x (avant IFRS 16)

Objectifs 2020 : Croissance des investissements pour renforcer nos positions de leader

Chiffre d’affaires : croissance à un chiffre, en milieu de fourchette , par rapport à un chiffre d’affaires 2019 retraité de 50m$ des commissions de transferts exceptionnels et compte tenu d’un impact limité du Coronavirus (COVID-19). Nous restons vigilants sur l’évolution de la situation sur nos activités et sur une révision possible par nos clients des plans E&P compte tenu de la volatilité du prix du pétrole.



, par rapport à un chiffre d’affaires 2019 retraité de 50m$ des commissions de transferts exceptionnels et compte tenu d’un impact limité du Coronavirus (COVID-19). Nous restons vigilants sur l’évolution de la situation sur nos activités et sur une révision possible par nos clients des plans E&P compte tenu de la volatilité du prix du pétrole. Marge d’EBITDAs autour de 50% , stable par rapport à celle de 2019 retraitée de l’impact des commissions de transferts exceptionnels



, stable par rapport à celle de 2019 retraitée de l’impact des commissions de transferts exceptionnels Marge opérationnelle de 15% , stable par rapport à une marge opérationnelle 2019 retraitée de l’impact des commissions de transfert exceptionnels et compte tenu d’amortissements multi-clients 2020 plus élevés à hauteur de 350m$



, stable par rapport à une marge opérationnelle 2019 retraitée de l’impact des commissions de transfert exceptionnels et compte tenu d’amortissements multi-clients 2020 plus élevés à hauteur de 350m$ Investissements de 365-400m$ , une augmentation de 100-125m$ Investissements cash Multi-clients en forte augmentation à 275-300m$ et taux de préfinancement de 75%, soutenus par un solide portefeuille de projets sécurisés et bien préfinancés Investissements industriels et de R&D en croissance de 90-100m$



, Cash-Flow libre des activités d’environ 175-200m$ , prenant en compte une croissance des investissements de 100-125m$ et une variation négative d’environ (80)m$ du besoin en fond de roulement en raison d’un retour à une saisonnalité normale avec de fortes ventes multi-clients et d’équipements au quatrième trimestre

, prenant en compte une croissance des investissements de 100-125m$ et une variation négative d’environ (80)m$ du besoin en fond de roulement en raison d’un retour à une saisonnalité normale avec de fortes ventes multi-clients et d’équipements au quatrième trimestre Cash-Flow net positif, après (70)m$ de coûts du plan 2021 et les coûts cash de la dette

Evènements post-clôture :

Sortie de l’activité marine : CGG a annoncé le 8 janvier 2020, la sortie définitive de son activité d’acquisition de données sismiques marine à la suite de la finalisation du partenariat marine avec Shearwater.

Arrêt de l’activité terrestre : CGG a annoncé le 18 février 2020, l’arrêt définitif de son activité d’acquisition de données sismiques terrestres après avoir terminé son dernier contrat en Tunisie.

Multi-Physics : Signature d’un protocole d’accord début février 2020

Chiffres clés IFRS – T4 2019

En millions $ T4 2018 T4 2019 Chiffre d’affaires 370,2 425,8 Résultat opérationnel (282,4) 74,3 Mises en équivalence (0,3) - Coût de l’endettement financier net (30,6) (33,4) Autres produits (charges) financiers (7,8) 2,1 Impôts 19,1 20,1 Résultat net des activités poursuivies (302,0) 63,1 Résultat net des activités abandonnées (488,0) (37,2) Résultat net Groupe (790,0) 25,9 Cash-Flow Opérationnel IFRS 136,2 179,0 Cash-Flow Libre IFRS 47,6 108,0 Dette nette 732,6 715,5 Dette nette avant IFRS 16 732,6 583,8 Capitaux employés 2 406,8 2 322,9

Chiffres clés des activités – T4 2019

En millions $ T4 2018 T4 2019 Chiffre d’affaires des activités 437,6 396,1 EBITDAs des activités 234,8 205,6 Taux de marge d’EBITDAs 53,7% 51,9% Résultat opérationnel des activités 9,7 72,4 Taux de marge opérationnelle 2,2% 18,3% Charges non-récurrentes (CNR) (269,0) - Ajustement lié à IFRS 15 (23,1) 1,9 Résultat opérationnel IFRS (282,4) 74,3 Cash-Flow Opérationnel des activités 140,3 179,0 Cash-Flow Libre des activités 84,5 108,0

Chiffres clés IFRS –2019

En millions $ 2018 2019 Chiffre d’affaires 1 193,5 1 355,9 Résultat opérationnel (179,7) 243,5 Mises en équivalence (1,2) (0,1) Coût de l’endettement financier net (127,4) (131,7) Autres produits (charges) financiers 819,9 5,6 Impôts (7,4) 8,9 Résultat net des activités poursuivies 504,2 126,2 Résultat net des activités abandonnées (600,0) (187,7) Résultat net Groupe (95,8) (61,5) Cash-Flow Opérationnel IFRS 365,3 751,4 Cash-Flow Libre IFRS (4,3) 433,7 Dette nette 732,6 715,5 Dette nette avant IFRS 16 732,6 583,8 Capitaux employés 2 406,8 2 322,9

Chiffres clés des activités – 2019

En millions $ 2018 2019 Chiffre d’affaires des activités 1 227,4 1 400,5 EBITDAs des activités 556,0 720,8 Taux de marge d’EBITDAs 45,3% 51,5% Résultat opérationnel des activités 142,3 247,3 Taux de marge opérationnelle 11,6% 17,7% Charges non-récurrentes (CNR) (287,8) - Ajustement lié à IFRS 15 (34,2) (3,8) Résultat opérationnel IFRS (179,7) 243,5 Cash-Flow Opérationnel des activités 430,2 751,4 Cash-Flow Libre des activités 128,1 433,7





Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - T4 2019

Compte de résultat du T4 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 396,1 29,7 425,8 Résultat opérationnel 72,4 1,9 74,3





Eléments de flux de trésorerie du T4 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 205,6 29,7 235,3 Variation de BFR et de Provisions (17,4) (29,7) (47,1) Cash-Flow Opérationnel 179,0 - 179,0





Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 1 octobre 2019 434,1 181,3 615,4 Bilan de clôture au 31 décembre 2019 375,8 155,2 531,0

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – 2019

Compte de résultat 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 1 400,5 (44,6) 1 355,9 Résultat opérationnel 247,3 (3,8) 243,5





Eléments de flux de trésorerie 2019

En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 720,8 (44,6) 676,2 Variation de BFR et de Provisions 58,5 44,6 103,1 Cash-Flow Opérationnel 751,4 - 751,4





Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 1 janvier 2019 518,6 114,7 633,3 Bilan de clôture au 31 décembre 2019 375,8 155,2 531,0

Résultats du T4 2019 par segment opérationnel et avant charges non récurrentes

Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR)

GGR











En millions $ T4 2018 T4 2019 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 332,8 274,7 (17)% Géoscience (SIR) 109,2 105,9 (3)% Multi-Clients 223,6 168,8 (25)% Préfinancements 106,8 62,2 (42)% Après-ventes 116,8 106,6 (9)% EBITDAs des activités 230,8 189,1 (18)% Taux de marge 69,4% 68,8% - 60bps Résultat opérationnel des activités 14,5 63,5 - Taux de marge 4,4% 23,1% - Mise en équivalence (0,3) 0,0 112% Capitaux employés (en milliards $) 2,0 1,9 (5)% Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (39,7) (32,5) (18)% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 268% 191% -

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 275 millions$, en baisse de 17% d’une année sur l’autre.

La production totale (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) de l’activité Géoscience s’élève à 137 millions$ quasi-stable d’une année à l’autre.

(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) de s’élève à 137 millions$ quasi-stable d’une année à l’autre. Le chiffre d’affaires externe Géoscience est de 106 millions$, quasi-stable d’une année sur l’autre.

En 2019, les commandes de nouveaux projets pour les clients externes étaient en progression de 23% d’une année sur l’autre et le carnet de commandes à fin décembre 2019 s’élevait à 287 millions$ en hausse de 20% par rapport au 31 décembre 2018. La demande pour le traitement haut de gamme des études OBN (fond de mer) est toujours très élevée. En 2019, l’activité Géoscience s’est fortement développée au Moyen-Orient et notamment à Abu-Dhabi et au Koweit.

§ Le chiffre d’affaires Multi-Clients est de 169 millions$, en baisse de 25% d’une année sur l’autre en raison de la baisse des investissements ce trimestre.

Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont atteint 62 millions$ ce trimestre, en baisse de 42% par rapport aux 107 millions$ du quatrième trimestre 2018. Les investissements multi-clients étaient de (32) millions$ et le taux de préfinancement a été particulièrement élevé à hauteur de 191% ce trimestre.

Les investissements multi-clients étaient concentrés en offshore au Brésil et onshore aux Etats-Unis.

Les après-ventes de 107 millions$ sont en baisse de 9% d’une année sur l’autre soutenues par une forte demande pour notre bibliothèque de données.

La valeur nette comptable de la bibliothèque de données multi-clients a été ajustée de (33) millions$ en raison principalement de changement de règlementation en Irlande et en Afrique. Le taux d’amortissement de la bibliothèque de données multi-clients pour 2019 est de 61% contre 69% en 2018.

La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin décembre 2019 est de 376 millions$ (531 millions$ après ajustements IFRS 15) dont environ 90% offshore et 10% onshore.

L’EBITDAs des activités de GGR est de 189 millions$, en baisse de 18% soit un taux de marge de 69% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une bonne profitabilité de l’activité Géoscience.

de est de 189 millions$, en baisse de 18% soit un taux de marge de 69% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une bonne profitabilité de l’activité Géoscience. Le résultat opérationnel des activités de GGR s’élève à 64 millions$, en forte hausse et incluant l’impact négatif de (33) million$ de la dépréciation de la librairie multi-clients. Le taux de marge est de 23%.

s’élève à 64 millions$, en forte hausse et incluant l’impact négatif de (33) million$ de la dépréciation de la librairie multi-clients. Le taux de marge est de 23%. Les capitaux employés de GGR à fin décembre 2019 ressortent à 1,9 milliard$.





Equipement

Equipement











En millions $ T4 2018 T4 2019 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 107,8 123,5 15% En terrestre 80 87 9% En marine 16 23 41% En outils de puits 9 9 (3)% Hors du secteur pétrolier 3 4 74% EBITDAs des activités 18,3 23,0 26% Taux de marge 17,0% 18,6% 160bps Résultat opérationnel des activités 10,1 15,8 57% Taux de marge 9,4% 12,8% 340bps Capitaux employés (en milliard $) 0,5 0,5 -

Le chiffre d’affaires des activités de l’Equipement s’élève à 124 millions$, en hausse de 15% d’une année sur l’autre.

Les ventes externes sont de 121 millions$, en hausse de 16% d’une année sur l’autre.

Les ventes d’équipements terrestre ont représenté plus de 70% des ventes totales et étaient particulièrement élevées au Moyen-Orient, Russie et en Afrique du Nord. Les ventes d’équipements marine ont représenté 19% des ventes totales.

L’EBITDAs des activités de l’Equipement atteint 23 millions$, en croissance de 26% d’une année sur l’autre, soutenu par l’augmentation des volumes avec un taux de marge de 19%.

Le résultat opérationnel des activités de l’Equipement est en hausse de 57% à 16 million$, soit un taux de marge de 13%.

Les capitaux employés de l’Equipement ressortent à 500 millions$ à fin décembre 2019.

Résultats du T4 2019

Compte de résultat consolidé







En millions $ T4 2018 T4 2019 Variation d’une année sur l’autre Taux de Change euro/dollar 1,14 1,12 (2)% Chiffre d’affaires des activités 437,6 396,1 (9)% GGR 332,8 274,7 (17)% Equipement 107,8 123,5 15% Eliminations (3,0) (2,1) 29% Marge brute 56,1 109,4 95% EBITDAs des activités 234,8 205,6 (12)% GGR 230,8 189,1 (18)% Equipement 18,3 23,0 26% Coûts Corporate (12,7) (6,4) 49% Eliminations (1,6) - - Résultat opérationnel des activités 9,7 72,4 646% GGR 14,5 63,5 338% Equipement 10,1 15,8 57% Coûts Corporate (12,7) (6,9) 46% Eliminations (2,2) (0,1) 95% CNR (269,0) - - Ajustement lié à IFRS 15 (23,1) 1,9 - Résultat opérationnel IFRS (282,4) 74,3 - Mises en équivalence (0,3) - - Coût de l’endettement financier net (30,6) (33,4) (9)% Autres produits (charges) financiers (7,8) 2,1 127% Impôts 19,1 20,1 5% Résultat net des activités poursuivies (302,0) 63,1 - Résultat net des activités abandonnées (488,0) (37,2) 92% Résultat net Groupe (790,0) 25,9 - Résultat net part du Groupe (791,0) 25,1 - Résultat net par action en $ (1,11) 0,04 - Résultat net par action en € (0,93) 0,03 -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 396 millions$, en baisse de 9% d’une année sur l’autre et en hausse séquentielle de 4%. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 27% en Géoscience, 42% en Multi-Clients (soit 69% du total pour GGR) et de 31% pour l’Equipement.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 206 millions$, en baisse de 12% d’une année sur l’autre avec un taux de marge de 52%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 72 millions$, en forte hausse d’une année sur l’autre. Il inclut l’impact négatif de (33) millions$ de la mise à niveau de la valeur de la bibliothèque multi-clients en raison principalement de changement de règlementation en Irlande et en Afrique et (7) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 18%.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 2 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 74 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (33) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (33) millions$.

Les impôts sont de 20 millions$ en raison de l’impact favorable d’impôts différés en France et aux Etats-Unis.

Le résultat net des activités poursuivies est de 63 millions$.

Activités abandonnées

Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants:

- Chiffre d’affaires des activités abandonnées de 31 millions$

- Résultat net des activités abandonnées de (37) millions$

- Cash-flow des activités abandonnées de 3 millions$

- Coûts cash du Plan 2021 de (72) millions$

Le résultat net du Groupe est de 26 millions$.

Le résultat net, part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 25 millions$, soient en euros 22 millions€.





Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie







En millions $ T4 2018 T4 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 140,3 179,0 28% Investissements (57,9) (55,5) (4)% Industriels (8,2) (14,8) 80% R&D (10,0) (8,2) 18% Cash multi-clients (39,7) (32,5) (18)% MC marine (33,5) (21,4) (36)% MC terrestre (6,2) (11,1) 79% Produits des cessions d’actifs 3,7 0,3 (92)% Paiement du principal des contrats de location (1,4) (15,8) N/A Cash-flow libre des activités poursuivies 84,5 108,0 28% Intérêts versés de la dette (34,4) (33,0) (4)% CNR versées / Plan 2021 (4,1) (71,6) N/A Cash-flow libre des activités abandonnées (26,6) 3,0 - Cash-flow net 19,6 6,4 (67)% Autres cash-flow affectés aux investissements (0,2) (0,5) 150% Taux de change et autres 2,5 9,0 268% Augmentation (diminution) des liquidités 21,9 14,9 (32)%

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 179 millions$ comparé à 140 millions$ au T4 2018.

Les investissements du Groupe sont de (56) millions$, en baisse de 4%:

Les investissements industriels s’élèvent à (15) millions$, en hausse de 80%,

s’élèvent à (15) millions$, en hausse de 80%, Les investissements en recherche et développement s’élèvent à (8) millions$,

s’élèvent à (8) millions$, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (33) millions$, en baisse de 18%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies qui inclut le paiement du principal des contrats de location pour (16) millions$ est de 108 millions$ ce trimestre contre 85 millions$ au T4 2018.

Après coût cash de la dette de (33) millions$, paiement des coûts cash du Plan 2021 pour (72) millions$ et du cash-flow libre des activités abandonnées de 3 millions$, le cash-flow net du Groupe est de 6 millions$ ce trimestre.





Résultats annuels 2019

Compte de résultat consolidé







En millions $ 2018 2019 Variation d’une année sur l’autre Taux de Change euro/dollar 1,18 1,12 (5)% Chiffre d’affaires des activités 1 227,4 1 400,5 14% GGR 913,4 959,9 5% Equipement 350,8 452,1 29% Eliminations (36,8) (11,5) 69% Marge brute 298,1 393,4 32% EBITDAs des activités 556,0 720,8 30% GGR 557,8 652,1 17% Equipement 42,1 96,6 129% Coûts Corporate (39,1) (27,9) (29)% Eliminations (4,8) - - Résultat opérationnel des activités 142,3 247,3 74% GGR 175,8 211,2 20% Equipement 11,7 66,7 470% Coûts Corporate (39,1) (30,3) 23% Eliminations (6,1) (0,3) (95)% CNR (287,8) - - Ajustement lié à IFRS 15 (34,2) (3,8) (89)% Résultat opérationnel IFRS (179,7) 243,5 (236)% Mises en équivalence (1,2) (0,1) 92% Coût de l’endettement financier net (127,4) (131,7) 3% Autres produits (charges) financiers 819,9 5,6 - Impôts (7,4) 8,9 - Résultat net des activités poursuivies 504,2 126,2 (75)% Résultat net des activités abandonnées (600,0) (187,7) 69% Résultat net Groupe (95,8) (61,5) 36% Résultat net part du Groupe (101,6) (69,1) (32)% Résultat net par action en $ (0,17) (0,10) - Résultat net par action en € (0,14) (0,09) -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 1 400 millions$, en hausse de 14% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 28% en Géoscience, 41% en Multi-Clients (soit 69% du total pour GGR) et de 31% pour l’Equipement.

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 960 millions$, en hausse de 5% d’une année sur l’autre.

La production totale de l’activité Géoscience (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 522 millions$, stable d’une année sur l’autre.



(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 522 millions$, stable d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires externe en Géoscience est de 385 millions$, en baisse de 3% d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards dans des projets et d’une focalisation accrue sur les activités les plus rentables.

Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 575 millions$ en hausse de 11% d’une année sur l’autre. Les ventes associées au préfinancement de nos projets multi-clients sont de 218 millions$, soit une légère hausse de 1% d’une année sur l’autre malgré une baisse de 17% des investissements multi-clients. Les investissements multi-clients sont de (186) millions$, en baisse de 17% d’une année sur l’autre en raison notamment des retards d’attribution de permis. Le taux de préfinancement est de 118% en hausse par rapport au taux de 97% pour l’année 2018.

Les après-ventes multi-clients sont de 356 millions$, en hausse de 18% d’une année sur l’autre, incluant l’effet favorable de frais de transfert exceptionnels au T3 2019.

Les ventes totales d’équipements de l’année 2019 sont de 452 million$ en hausse de 29%. Les ventes externes d’équipements sont de 441 millions$, en hausse de 40% d’une année sur l’autre en raison de livraisons plus importantes d’équipements terrestre et notamment de systèmes d’enregistrement terrestre 508XT.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 721 millions$, en forte hausse de 30% d’une année sur l’autre et le taux de marge d’EBITDAs est de 51%, la marge EBITDAs de GGR est de 68% et celle de la division Equipement de 21%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 247 millions$, en hausse de 74%. Il inclut l’impact négatif de (86) millions$ de la nouvelle règle d’amortissement multi-clients. Le taux de marge opérationnelle est de 18%.

Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement de 4 millions$ lié à IFRS-15, est de 244 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (132) millions$. Le montant total d’intérêts payés à fin décembre est de (80,5) millions$. Les impôts sont de 9 millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 126 million$.

Activités abandonnées : Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants:

Chiffre d’affaires des activités abandonnées de 191 millions$

Résultat net des activités abandonnées de (188) millions$

Cash-flow des activités abandonnées sur l’année de (32) millions$

Coûts cash du Plan 2021 de (136) millions$

La perte nette du Groupe à fin décembre 2019 est de (61) millions$.

La perte nette part du Groupe à fin décembre 2019, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (69) millions$ soit en euros (62) millions€.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie







En millions $ 2018 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 430,2 751,4 75% Investissements (300,8) (261,0) 13% Industriels (44,9) (42,9) 4% R&D (33,1) (32,4) 2% Cash multi-clients (222,8) (185,7) (17)% MC marine (188,7) (152,6) (19)% MC terrestre (34,1) (33,1) (3)% Produits des cessions d’actifs 4,4 0,2 (95)% Paiement du principal des contrats de location (5,7) (56,9) - Cash-flow libre des activités poursuivies 128,1 433,7 239% Intérêts versés de la dette (73,2) (80,5) 10% CNR versées / Plan 2021 (64,9) (135,6) 109% Cash-flow libre des activités abandonnées (119,3) (32,0) 73% Cash-flow net (129,3) 185,6 - Autres cash-flow affectés aux investissements 269,7 (0,4) - Taux de change et autres (21,7) (8,8) 60% Augmentation (diminution) des liquidités 118,7 176,4 49%

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 751 millions$ une forte progression, comparé aux 430 millions$ pour l’année 2018. Il inclut 58 millions$ d’impact favorable de la variation du besoin en fond de roulement et des provisions sur l’année 2019.

Les investissements du Groupe sont de (261) millions$, en baisse de 13%:

Les investissements industriels s’élèvent à (43) millions$, en baisse de 4%,

s’élèvent à (43) millions$, en baisse de 4%, Les investissements en recherche et développement sont de (32) millions$,

sont de (32) millions$, Les investissements cash multi-clients sont de (186) millions$ en baisse de 17%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies incluant (57) million$ de paiement des contrats de location s’élève à 434 millions$ contre 128 millions$ pour l’année 2018.

Après coût cash de la dette de (81) millions$, couts cash du Plan 2021 de (136) millions$ et un cash-flow libre des activités abandonnées négatif de (32) millions$, le cash-flow net du Groupe pour l’année 2019 est de 186 millions$ contre (129) millions$ pour l’année 2018.

Bilan

La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 194 millions$ à fin décembre 2019 et la dette nette ressort à 584 millions$.

La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 326 millions$ à fin décembre 2019 et la dette nette ressort à 716 millions$. La liquidité du Groupe est de 610 millions$ à fin décembre 2019.

Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs, est de 0.9x (hors IFRS 16).



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 31 DECEMBRE 2019

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES NON AUDITES

Douze mois clos le 31 décembre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018 Chiffre d’affaires 1 355,9 1 193,5 Autres produits des activités ordinaires 0,7 1,4 Total produits des activités ordinaires 1 356,6 1 194,9 Coût des ventes (967,0) (931,0) Marge brute 389,6 263,9 Coûts nets de recherche et développement (23,6) (30,5) Frais commerciaux (47,0) (45,9) Frais généraux et administratifs (66,2) (81,1) Autres produits et charges, nets (9,3) (286,1) Résultat d’exploitation 243,5 (179,7) Coût de l’endettement financier brut (135,2) (129,7) Produits financiers sur la trésorerie 3,5 2,3 Coût de l’endettement financier net (131,7) (127,4) Autres produits (charges) financiers 5,6 819,9 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 117,4 512,8 Impôts sur les bénéfices 8,9 (7,4) Résultat net des entreprises intégrées 126,3 505,4 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (1,2) Résultat net des Activités Poursuivies 126,2 504,2 Résultat net des Activités Abandonnées (2) (187,7) (600,0) Résultat net de l’ensemble consolidé (61,5) (95,8) Attribué aux : Actionnaires $ (69,1) (101,6) Participations ne donnant pas le contrôle $ 7,6 5,8 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 950 455 608 438 241 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 711 922 761 617 593 353 Résultat net par action – Base $ (0,10) (0,17) – Dilué $ (0,10) (0,17) Résultat net des Activités Poursuivies par action – Base $ 0,17 0,82 – Dilué $ 0,17 0,81

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES NON AUDITES

4ème trimestre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018 Chiffre d’affaires 425,8 370,2 Autres produits des activités ordinaires 0,2 0,3 Total produits des activités ordinaires 426,0 370,5 Coût des ventes (314,7) (337,5) Marge brute 111,3 33,0 Coûts nets de recherche et développement (5,7) (16,1) Frais commerciaux (12,7) (13,1) Frais généraux et administratifs (12,2) (19,1) Autres produits et charges, nets (6,4) (267,1) Résultat d’exploitation 74,3 (282,4) Coût de l’endettement financier brut (34,4) (31,0) Produits financiers sur la trésorerie 1,0 0,4 Coût de l’endettement financier net (33,4) (30,6) Autres produits (charges) financiers 2,1 (7,8) Résultat avant impôt des entreprises intégrées 43,0 (320,8) Impôts sur les bénéfices 20,1 19,1 Résultat net des entreprises intégrées 63,1 (301,7) Résultat des sociétés mises en équivalence - (0,3) Résultat net des Activités Poursuivies 63,1 (302,0) Résultat net des Activités Abandonnées (37,2) (488,0) Résultat net de l’ensemble consolidé 25,9 (790,0) Attribué aux : Actionnaires $ 25,1 (791,0) Participations ne donnant pas le contrôle $ 0,8 1,0 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 953 655 709 944 367 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 713 246 374 709 944 367 Résultat net par action – Base $ 0,04 (1,11) – Dilué $ 0,04 (1,11) Résultat net des Activités Poursuivies par action – Base $ 0,09 (0,42) – Dilué $ 0,09 (0.42)

ETATS DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDES NON AUDITES

Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 31 décembre 2019 31 décembre 2018 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 610,5 434,1 Clients et comptes rattachés, nets 436,0 520,2 Stocks et travaux en cours, nets 200,1 204,8 Créances d’impôt 84,9 72,1 Autres actifs courants, nets 116,7 99,1 Actifs détenus en vue de la vente 316,6 195,5 Total actif courant 1 764,8 1 525,8 Impôts différés actif 19,7 22,6 Participations et autres immobilisations financières, nettes 27,4 31,1 Sociétés mises en équivalence 3,0 0,1 Immobilisations corporelles, nettes 300,0 189,2 Immobilisations incorporelles, nettes 690,8 898,9 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 206,9 1 229,0 Total actif non-courant 2 247,8 2 370,9 TOTAL ACTIF 4 012.6 3 896,7 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme — — Dettes financières – part court terme 59,4 17,8 Fournisseurs et comptes rattachés 117,4 126,4 Dettes sociales 156,6 135,8 Impôts sur les bénéfices à payer 59,3 49,6 Acomptes clients 36,9 35,7 Provisions – part court terme 50,0 172,4 Autres passifs courants 327,3 250,9 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 259,2 131,7 Total passif courant 1 066,1 920,3 Impôts différés passif 10,4 44,4 Provisions – part long terme 58,1 95,9 Dettes financières – part long terme 1 266,6 1 148,9 Autres passifs non courants 4,0 13,1 Total dettes et provisions non-courantes 1 339,1 1 302,3 Capital social : 1 181 522 927 actions autorisées et 709 956 358 émises au nominal de 0,01 € au 31 décembre 2019 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 3 184,7 3 184,6 Réserves (1 531,1) (1 457,8) Autres réserves (23,5) (27,9) Titres d’autocontrôle (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,7) (0,9) Ecarts de conversion (56,3) (55,1) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 561,7 1 631,5 Participations ne donnant pas le contrôle 45,7 42,6 Total capitaux propres 1 607,4 1 674,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 012,6 3 896,7

Les taux de clôture au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 étaient respectivement de 1,1233 US$ pour 1 Euro et de 1,1450 US$ pour 1 Euro.







TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES NON AUDITES

Douze mois clos le 31 décembre Montants en millions de dollars US 2019 2018 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (61,5) (95,8) Moins : Résultat net des Activités Abandonnées 187,7 600,0 Résultat net des Activités Poursuivies 126,2 504,2 Amortissements et dépréciations 138,2 117,9 Amortissements et dépréciations des études multi-clients 308,0 552,3 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (18,8) (18,8) Augmentation (diminution) des provisions (10,5) (18,2) Charges liées aux stock-options 5,3 2,5 Plus ou moins-values de cessions d’actif 1,0 (1,5) Résultat des mises en équivalence 0,1 1,2 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (4,3) (823,3) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 545,2 316,3 Annulation du coût de la dette financière 131,7 127,4 Annulation de la charge d’impôt (8,9) 7,4 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 668,0 451,1 Impôt décaissé (30,2) (17,0) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 637,8 434,1 Variation du besoin en fonds de roulement 113,6 (68,8) - (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 150,0 (75,5) - (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours (3,7) 33,3 - (augmentation) diminution des autres actifs circulants (33,7) 4,3 - augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés 7,7 (4,9) - augmentation (diminution) des autres passifs circulants (6,7) (26,0) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 751,4 365,3 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études multi-clients (75,3) (78,0) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients (185,7) (222,8) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 4,4 Plus ou moins-values sur immobilisations financières 0,1 — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise — — Variation des prêts et avances donnés/reçus — (0,4) Variation des subventions d’investissement — (0,2) Variation des autres actifs financiers non courants (0,7) (3,8) Flux de trésorerie affectés aux investissements (261,5) (300,8) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (0,4) (195,9) Nouveaux emprunts — 336,5 Paiement du principal des contrats de location (56,9) (5,7) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires — (0,2) Charges d’intérêt payées (80,5) (73,2) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère — 129,3 - par les participations ne donnant pas le contrôle — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,8) — Acquisition et cession des titres d’autocontrôle — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (141,6) 190,8 Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (4,3) (17,3) Incidence des variations de périmètre — — Flux net de trésorerie générés par les Activités Abandonnées (167,6) (119,3) Variation de trésorerie 176,4 118,7 Trésorerie à l'ouverture 434,1 315,4 Trésorerie à la clôture 610,5 434,1

ANALYSE PAR SEGMENT

31 décembre 2019 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 959,9 440,6 - 1 400,5 (44,6) - 1 355,9 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 11,5 (11,5) – – - – Chiffre d’affaires total 959,9 452,1 (11,5) 1 400,5 (44,6) - 1 355,9 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (108,1) (29,4) (0,7) (138,2) - - (138,2) Dotation aux amortissements multi-clients (348,8) (348,8) 40,8 - (308,0) Résultat d’exploitation (2) 211,2 66,7 (30,6) 247,3 (3,8) - 243,5 EBITDAS 652,1 96,6 (27,9) 720,8 (44,6) - 676,2 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) - - (0,1) - - (0,1) Résultat avant intérêts et taxes (2) 211,1 66,7 (30,6) 247,2 (3,8) - 243,4 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 49,1 25,0 1,2 75,3 - - 75,3 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 185,7 - - 185,7 - - 185,7 Capitaux employés (4) 1,9 0,5 (0,1) 2,3 - - 2,3 Total Actif (4) 2,5 0,6 0,3 3,4 - - 3,4

(1) Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2) La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège d’un montant de (30,3) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (0,3) millions de dollars US.

(3) Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (18,8) millions de dollars US pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

(4) Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ».

31 décembre 2018 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 913,4 314,0 - 1 227,4 (33,9) - 1 193,5 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 36,8 (36,8) - - - - Chiffre d’affaires total 913,4 350,8 (36,8) 1 227,4 (33,9) - 1 193,5 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (73,6) (30,1) (0,3) (104,0) - (13,9) (117,9) Dotation aux amortissements multi-clients (326,0) - - (326,0) (0,3) (226,0) (552,3) Résultat d’exploitation (2) 175,8 11,7 (45,2) 142,3 (34,2) (287,8) (179,7) EBITDAS 557,8 42,1 (43,9) 556,0 (33,9) (47,9) 474,2 Résultat des sociétés mises en équivalence (1,2) - - (1,2) - - (1,2) Résultat avant intérêts et taxes (2) 174,6 11,7 (45,2) 141,1 (34,2) (287,8) (180,9) Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 54,4 24,8 (1,2) 78,0 - - 78,0 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 222,8 - - 222,8 - - 222,8 Capitaux employés (4) 2,0 0,5 (0,1) 2,4 - - 2,4 Total Actif (4) 2,3 0,6 0,5 3,4 - - 3,4

(1) Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, les « charges non récurrentes » incluent (226,0) millions de dollars US liés à la dépréciation d’études multiclients, (30,1) millions de dollars US de dépréciation de stocks et (13,9) millions de dollars US de dépréciation d’immobilisations incorporelles et corporelles. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, la colonne « Éliminations et autres » inclut des frais de siège d’un montant de (39,1) millions de dollars US et des éliminations intersecteurs pour (5,0) millions de dollars US.

(3) Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (33,1) millions de dollars US pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

(4) Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ».





Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019 En millions de dollars US



GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 274,7 121,3 - 396,1 29,7 - 425,8 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 2,1 (2,1) - - - – Chiffre d’affaires total 274,7 123,5 (2,1) 396,1 29,7 - 425,8 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (33,1) (6,9) (0,1) (40,2) - - (40,2) Dotation aux amortissements multi-clients (104,6) - - (104,6) (27,8) - (132,4) Résultat d’exploitation (2) 63,5 15,8 (7,0) 72,4 1,9 - 74,3 EBITDAS 189,1 23,0 (6,4) 205,6 29,7 - 235,3 Résultat des sociétés mises en équivalence - - - - - - - Résultat avant intérêts et taxes (2) 63,5 15,8 (7,0) 72,4 1,9 - 74,3 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 11,4 11,2 0,4 23,0 - - 23,0 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 32,5 - - 32,5 - - 32,5

(1) Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2) La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège d’un montant de (6,9) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (0,1) millions de dollars US.

(3) Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (12,8) millions de dollars US pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 En millions de dollars US



GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 332,8 104,8 - 437,6 (67,4) - 370,2 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 3,0 (3,0) - - - - Chiffre d’affaires total 332,8 107,8 (3,0) 437,6 (67,4) - 370,2 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (15,9) (7,9) - (23,8) - (13,9) (37,7) Dotation aux amortissements multi-clients (201,8) - - (201,8) 44,3 (226,0) (383,5) Résultat d’exploitation (2) 14,5 10,1 (14,9) 9,7 (23,1) (269,0) (282,4) EBITDAS 230,8 18,3 (14,3) 234,8 (67,4) (29,1) 138,3 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,3) - - (0,3) - - (0,3) Résultat avant intérêts et taxes (2) 14,2 10,1 (14,9) 9,4 (23,1) (269,0) (282,7) Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 13,9 5,0 (0,7) 18,2 - - 18,2 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 39,7 - - 39,7 - - 39,7



(1)Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2)Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, les « charges non récurrentes » incluent (226,0) millions de dollars US liés à la dépréciation d’études multiclients, (30,1) millions de dollars US de dépréciation de stocks et (13,9) millions de dollars US de dépréciation d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, la colonne « Éliminations et autres » inclut des frais de siège d’un montant de (12,7) millions de dollars US et des éliminations intersecteurs pour (1,1) millions de dollars US

(3)Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (10,0) millions de dollars US pour le trimestre clos le 31 décembre 2018. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

