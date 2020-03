March 06, 2020 02:55 ET

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 6.3.2020 klo 9.55

Sievi Capitalin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Sievi Capital Oyj:n ("Sievi Capital") hallitus on päättänyt lisäosakeohjelman sekä suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ensimmäisen ohjelman (LTI 2020–2022) käynnistämisestä. Nämä ohjelmat korvaavat kaikki aikaisemmat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista. Kannustinjärjestelmiin on ohjelmien käynnistyessä oikeutettu osallistumaan neljä yhtiön avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta kannustinjärjestelmien piiriin.

Lisäosakeohjelma (Matching plan)

Lisäosakeohjelma koostuu alkusijoituksesta yhtiön osakkeisiin erikseen tänään tiedotetussa suunnatussa osakeannissa yhtiön henkilöstölle sekä oikeudesta saada 31.3.2021 päättyvän odotusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä "Lisäosakkeet") kutakin osakeannissa merkittyä odotusjakson päättyessä osallistujan hallussa olevaa yhtiön osaketta kohti lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti.

Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Sievi Capitalin päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelman alla osallistujille annettavia Lisäosakkeita koskee kolmen vuoden mittainen luovutusrajoitus, jonka aikana Lisäosakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai niihin liittyviä oikeuksia muutoin luovuttaa.

Lisäosakeohjelman enimmäisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perustella on noin 0,2 miljoonaa euroa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä sekä LTI 2020–2022

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma sisältää kolmen vuoden mittaisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä palkkion maksamisen edellytysten täyttyessä. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää.

Kaikkien suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien ohjelmien perusteella maksettavan vuositasolla ansaittavan enimmäispalkkion määrä on rajattu toimitusjohtajan ja muun johdon osalta 50 prosenttiin ja muiden avainhenkilöiden osalta 20–40 prosenttiin ko. osallistujan kiinteästä vuosipalkasta.

Hallitus on hyväksynyt ensimmäisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2020–2022), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2020 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Sievi Capitalin osakkeina.

Ensimmäiseen LTI 2020–2022 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE).

Jos LTI 2020–2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,4 miljoonaa osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja). LTI 2020–2022 -ohjelman kokonaisarvo arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella on noin 0,4 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Sievi Capitaliin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Sievi Capitalin toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa koskee lisäksi osakeomistusvelvoite, jonka mukaisesti toimitusjohtajan ja talousjohtajan tulee säilyttää vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien alla saamistaan yhtiön osakkeista, kunnes ko. avainhenkilön osakeomistuksen arvo Sievi Capitalissa vastaa hänen edellisen kalenterivuoden kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää. Hallitus voi päättää muiden avainhenkilöiden ottamisesta osakeomistusvelvoitteen piiriin.

SIEVI CAPITAL OYJ

Tuomo Lähdesmäki

hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.