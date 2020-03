Silmäasema Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan välimiesmenettelyn välimiehet on määrätty





Silmäasema Oyj

Pörssitiedote - sisäpiiritieto

6.3.2020 klo 11.40



Silmäasema Oyj ("Silmäasema") tiedotti aiemmin, että Coronaria Oy ("Coronaria") on 26.11.2019 käynnistänyt Silmäaseman vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Silmäaseman liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Coronaria on 5.3.2020 saanut tiedon, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kolmijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin Coronarian omistuksessa olevien Silmäaseman ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostavat välimiesoikeuden puheenjohtaja Mika Savola, asianajaja Niina Rosenlund ja professori Raimo Immonen.



