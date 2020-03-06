于加利福尼亚圣何塞和中国深圳, March 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的创新视频和显示处理解决方案提供商Pixelworks，Inc.（纳斯达克股票代码：PXLW）和全球领先的智能设备品牌OPPO今日宣布，新产品OPPO Find X2系列智能手机采用了Pixelworks第五代视觉处理器。作为根据两家公司最近宣布的合作协议推出的首款设备，Find X2和Find X2 Pro集成了首款120 Hz超高刷新率屏幕以及最新的Pixelworks处理器和软件，具有独一无二的视频动态插帧技术，提供HDR视频画质增强体验，以此突破了智能手机的视觉性能界限。



在Pixelworks视觉处理器的视觉增强基础上，每部Find X2系列手机的显示屏都经过Pixelworks高效校准软件的出厂校准。使用时，Pixelworks处理器的高级功能实现观看内容的显示增强，运行在高通®骁龙™865移动平台上的校准软件确保在各使用场景中都能实现出色的色彩还原。Pixelworks基于硬件和软件技术的结合在优化功耗的同时也为Find X2系列手机的用户提供令人惊叹的视觉质量和平均JNCD 0.4的色彩精度，达到行业领先水平。

近年来，智能手机显示技术的发展速度，尤其是屏幕刷新率和动态范围，已经领先于内容规格，因为大多数视频仍以每秒24-25帧（fps）的速度在标准动态范围（SDR）中进行流播。全新的Find X2系列手机依靠Pixelworks处理器将内容动态地调节到更高的帧率和动态范围，以充分利用其出色的120Hz HDR显示屏，在保持自然运动呈现的同时，产生沉浸式的色彩深度和清晰度。Find X2系列手机出色的120Hz 6.7英寸AMOLED屏幕支持1440 x 3168 WQHD +的分辨率，并且具有Pixelworks处理器独特的技术优势包括：

MotionEngine ™ 技术 – 拥有内容自适应的运动处理功能，可减轻因内容和显示器之间的帧频失配而引起的视频抖动。确保能在高刷新率智能手机显示屏上再现电影丶运动比赛和短视频的视觉质量以及原始创作意图。

拥有内容自适应的运动处理功能，可减轻因内容和显示器之间的帧频失配而引起的视频抖动。确保能在高刷新率智能手机显示屏上再现电影丶运动比赛和短视频的视觉质量以及原始创作意图。 HDR视频画质增强 – 将标准SDR视频（无论是从摄像机还是从云端流媒体传输）动态上转换为HDR质量，提供令人惊艳的色彩深度和明显优于原始SDR内容的影院级体验。

将标准SDR视频（无论是从摄像机还是从云端流媒体传输）动态上转换为HDR质量，提供令人惊艳的色彩深度和明显优于原始SDR内容的影院级体验。 绝对色彩准确性–Pixelworks的高效显示校准帮助消费者重现色彩生动逼真的照片和视频所捕捉的瞬间；精准匹配色彩，进行无忧在线购物；在栩栩如生的色彩中享受沉浸式的逼真游戏体验。

“智能手机显示屏是消费者通往世界的窗口。通过创新的设计能力与Pixelworks业界领先的视觉处理技术相结合，我们使显示质量成为了Find X2系列智能手机的主要差异点。” OPPO产品经理施福来表示，“我们很高兴与Pixelworks合作打造沉浸式视频和游戏体验，这些体验将超过5G时代最苛刻的消费者的期望。Find X2和Find X2 Pro为手机屏幕显示树立了新的标准，在未来的产品中我们也打算坚持这一标准。”

“我们很高兴与OPPO这样的行业领导者合作，将智能手机的视觉体验提升到一个新的水平。Find X2系列手机拥有业界最先进的显示屏和专用的Pixelworks视觉处理器，将电影大屏体验带给了消费者，为视频丶游戏丶社交媒体等提供了无与伦比的显示质量。” Pixelworks市场总监兰建英表示，“我们期待与OPPO继续合作，因为我们将持续推动这些技术的发展，并在不久的将来帮助他们为更多的消费者带来新颖且引人入胜的体验。”

作为在好莱坞影业动作处理领域屡获殊荣的行业领导者，Pixelworks公司22年来专注于视频和显示处理技术的创新，推出了基于内容自适应的智能手机MEMC（运动预估与补偿）专利技术。作为Pixelworks第五代视觉处理器的一部分，全新的MotionEngine™功能在为高刷新率显示器带来卓越视觉性能的同时，还使其功耗相比较上一代运动处理解决方案降低了50％。

Pixelworks简介

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，可在从影院到智能手机的所有屏幕上提供高度真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部位于加利福尼亚州圣何塞。如需了解更多信息，请访问公司官网 www.pixelworks.com 。

OPPO简介

OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”，由此开启探索和引领至美科技之旅。今天，OPPO 凭借以Find X 和Reno系列手机为核心的多智能终端产品，ColorOS操作系统，以及 OPPO Cloud、OPPO+等互联网服务，让全球消费者尽享至美科技。OPPO 业务遍及全球40多个国家和地区，拥有6大研究所和4大研发中心，并在伦敦设有全球设计中心。超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。

敬请注意：Pixelworks和 Pixelworks标志是Pixelworks, Inc.的注册商标。MotionEngine是Pixelworks, Inc.的商标。

高通和骁龙是高通公司在美国和其他国家/地区的注册商标。

高通骁龙是高通技术和/或其子公司的产品。

Pixelworks投资者联络人：

Shelton集团

Brett L Perry

电话：214-272-0070

电子邮箱： bperry@sheltongroup.com