Coop Pank AS

March 06, 2020 05:00 ET

Coop Liising AS-i nõukogu otsustas täna, 6. märtsil 2020, pikendada Coop Pank AS-i tütarettevõtte Coop Liising AS-i juhatuse liikme Martin Ilvese volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks.

Martin Ilves on alates 2017. aastast Coop Liising AS-i juhatuse liige ning liisingu äriliini juht. Varasemalt on ta töötanud AS-is DnB NORD Liising (2007 – 2014) peamiselt liisingu riskijuhina ning aastal 2016.a oli ta osaühingu Citadele Leasing&Factoring tegevdirektor.

Martin Ilves omandas 2001. aastal bakalaureusekraadi rahvusvahelises ärijuhtimises Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis.

Martin Ilves ei oma Coop Panga aktsiaid.

