March 06, 2020 05:00 ET

March 06, 2020 05:00 ET

Cramo Oyj Pörssitiedote 6.3.2020 klo 12:00 EET

Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Boels Topholding B.V.:ltä ("Boels") saadun tiedon mukaan Boels on 14.2.2020 käynnistänyt Cramo Oyj:n ("Cramo") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Cramon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Boelsin edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Cramon vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.3.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Boelsin ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Cramon internet-sivuilla.

CRAMO OYJ

Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, e-mail: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramogroup.com

TIETOA CRAMOSTA

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä.





Liitteet

Ilmoitus Cramo Oyjn vähemmistöosakkeenomistajille









Liite