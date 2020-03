Les clients de Rogers sont les premiers au pays à pouvoir bénéficier d’un service 5G exclusif avec le Samsung Galaxy S20 5G.



Rogers lance des forfaits de données illimitées pour les clients Affaires.

La première phase du déploiement du réseau 5G se poursuit à Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal au moyen d’un spectre de 2,5 GHz.

TORONTO, 06 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui que ses clients peuvent dorénavant profiter en exclusivité d’un service 5G avec les premiers téléphones intelligents 5G au Canada, la série Samsung Galaxy S20 5G.

Dès aujourd’hui, les clients abonnés à un forfait Infini de Rogers et ceux abonnés à un forfait de données illimitées Affaires peuvent avoir accès aux services 5G, là où le réseau le permet, en utilisant le nouveau téléphone intelligent 5G de Samsung. Rogers a récemment annoncé qu’elle avait commencé à déployer le premier réseau 5G canadien aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal, et qu’elle étendra ensuite ce réseau à plus de 20 autres marchés cette année.

« En tant que premier fournisseur national à proposer des forfaits de données illimitées et un réseau 5G au Canada, nous sommes fiers d’offrir en exclusivité à nos clients les premiers téléphones intelligents 5G à utiliser le seul réseau 5G fonctionnel au pays, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Nous assistons aux débuts de la 5G; en évoluant, elle nous offrira davantage de possibilités, y compris en matière de vitesse, de latence et de capacité. Grâce aux forfaits Infini de Rogers et aux forfaits Affaires de données illimitées, nos clients pourront tirer pleinement profit de cette technologie de prochaine génération. »

À compter d’aujourd’hui, la série de téléphones intelligents Samsung Galaxy S20 5G est offerte partout où les appareils de Rogers sont vendus, et ce, à travers le pays. Les clients peuvent profiter du financement de Rogers pour obtenir un nouveau téléphone intelligent 5G à 0 $ d’acompte et 0 % d’intérêt et le payer au moyen de mensualités égales sur une période de 24 mois. Grâce à Voie express de Rogers, les clients abonnés à un forfait Infini peuvent économiser encore plus sur leur nouvel appareil lorsqu’ils le retournent dans les deux ans suivant l’achat. Le service sans-fil 5G de Rogers est offert exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers et les forfaits de données illimitées sans-fil Affaire de Rogers. Ces forfaits compatibles avec la 5G comprennent l’accès 5G sans frais supplémentaires, une valeur de 15 $ par mois, jusqu’au 6 mars 2021.

Dans le cadre de ses efforts visant à aider les Canadiens à libérer le plein potentiel de leurs services sans-fil, Rogers a été le premier fournisseur national à lancer des forfaits de données illimitées, éliminant les frais d’utilisation excédentaire et réduisant considérablement le coût des données pour ses clients profitant du réseau de confiance au pays. Les forfaits Infini de Rogers sont les seuls forfaits de leur genre et offrent aux clients le partage illimité sans frais d’utilisation excédentaire pour toutes les lignes et tous les appareils connectés.

Au cours des prochaines années, avec l’ajout de spectre, d’appareils et d’applications compatibles, la 5G offrira de nouvelles possibilités qui transformeront les entreprises et les industries grâce à une vitesse et à une capacité accrues, à une utilisation plus efficace du spectre, au prolongement de la durée de vie de la pile et à une latence moindre.

Rogers et son partenaire Ericsson, fournisseur de choix de la 5G en Amérique du Nord, rehaussent et densifient le réseau de confiance au pays grâce aux technologies 4.5G et 5G. Dans sa première phase, le déploiement du réseau 5G de Rogers utilise un spectre de 2,5 GHz aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal pour augmenter la capacité du réseau. Lors de la seconde phase du déploiement, prévue plus tard cette année, le réseau sera élargi pour passer au spectre 5G de 600 MHz. Ce dernier convient parfaitement à la transmission sans fil de données sur de longues distances et à travers les bâtiments aux matériaux denses, créant ainsi une couverture plus uniforme et de meilleure qualité dans les régions éloignées comme dans les villes intelligentes. De plus, au cours des prochaines années, Rogers commencera à déployer le spectre de 3,5 GHz et le partage dynamique de spectre, ce qui permettra d’employer également pour la 5G le spectre actuellement utilisé pour la 4G.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour obtenir de plus amples renseignements