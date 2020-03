March 06, 2020 10:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2020 KLO 17.00

PunaMusta Media Oyj:n 28.2.2020 julkistaman yhtiökokouskutsun kohdassa C.2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on annettu virheellinen tieto osakkaiden rekisteröimispäivää koskien.

Virheellinen lause: ” Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2020 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2020.”

Korjattu lause: ” Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.3.2020 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2020.”

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla.



Joensuussa 6. maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, digitaalisista näyttöratkaisuista, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

