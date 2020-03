MONTRÉAL, 06 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour la quatrième année consécutive.



« Nous sommes heureux que l’organisme Canada’s Top 100 Employers ait reconnu notre engagement à être un employeur de premier choix, a indiqué Dorothea Klein, première vice-présidente et chef Ressources humaines au CN. C’est grâce à son personnel que le CN est un chef de file du secteur, et avoir un effectif diversifié à l’image des collectivités que nous desservons et des intervenants avec qui nous faisons affaire est important pour nous. Cette reconnaissance est d’autant plus spéciale, alors que nous célébrons notre 100e anniversaire. Chose certaine, nous comptons bien poursuivre sur cette voie pendant les 100 prochaines années, et plus loin encore. »

Récemment, le CN a aussi été reconnu comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2020 et comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal en 2020.

Le classement Canada’s Top 100 Employers, un projet éditorial qui souligne le travail d’employeurs exceptionnels depuis maintenant 20 ans, célèbre aussi un anniversaire marquant en 2020. Le CN est présenté avec les autres lauréats de 2020 dans un profil en ligne qui précise les raisons pour lesquelles la Compagnie a été sélectionnée, et figure dans une revue spéciale publiée dans The Globe and Mail.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.





Sources :