March 06, 2020 10:06 ET

Vilmorin & Cie annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, le jeudi 5 mars 2020, l’amendement à son document d’enregistrement universel au titre de l’exercice 2018-2019.



L’amendement au document d’enregistrement universel est disponible sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) et celui de Vilmorin & Cie ( www.vilmorincie.com , dans les rubriques « Publications » de la page d’accueil et « Publications / Information réglementée / Documents de référence et rapports financiers »).

Vilmorin & Cie précise que le rapport financier semestriel au 31 décembre 2019 est intégré dans l’amendement au document d’enregistrement universel.





PROCHAINS RENDEZ-VOUS



Jeudi 23 avril 2020(1) : Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2019-2020

Lundi 3 août 2020(1) : Publication du chiffre d’affaires annuel 2019-2020

Mercredi 14 octobre 2020(1) : Publication des résultats annuels 2019-2020

Vendredi 11 décembre 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse.





Vincent SUPIOT

Directeur Financier

vincent.supiot@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

Site Internet : www.vilmorincie.com





4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu et continu en recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d’agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

