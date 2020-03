La stabilité de MCH Group n’est pas menacée

Le report ou l’annulation de plusieurs manifestations en raison de la propagation du coronavirus et des mesures édictées par le Conseil fédéral en Suisse a des répercussions économiques sur MCH Group, mais la stabilité de l’entreprise n’est pas menacée par cette situation.

L’annulation précoce d’Art Basel à Hong Kong a permis d’économiser des coûts pour MCH Group et pour les clients. MCH Group a fait valoir ses droits auprès de la compagnie d’assurance. Il a également lancé une nouvelle initiative numérique, les «Online Viewing Rooms» ou salles de visionnage en ligne, qui a été très bien accueillie par le marché. Art Basel, du 18 au 21 juin 2020 à Bâle n’est pas concerné par l’ordonnance actuelle du Conseil fédéral. Si la situation l'exige, une autre date plus tard dans l'année sera envisagée.

Baselworld 2020 a été reporté du 28 janvier au 2 février 2021 en accord avec les principaux exposants. Comme le montage de Baselworld 2020 n’a pas encore commencé, les frais pour MCH Group et les clients sont limités à un niveau raisonnable et des solutions sont en cours d’élaboration avec les exposants et les fournisseurs. En même temps, nous travaillons également d’arrache-pied au lancement de nouvelles initiatives numériques pour Baselworld.

Des dates alternatives sont actuellement à l’étude pour Habitat Jardin à Lausanne, de même que pour SmartSuisse qui était prévu les 18 et 19 mars à Bâle. Le populaire salon Giardina de Zurich, qui était déjà en cours de montage pour un déroulement du 11 au 15 mars 2020, a été durement touché. Un report a été envisagé avec les exposants mais n’est pas possible en raison du calendrier complexe. Dans ce cas, des solutions pour les coûts déjà engagés sont élaborées en collaboration avec les exposants.

La division «Live Marketing Solutions», qui comprend également la construction de stands pour des événements et des salons, est actuellement affectée surtout en Europe et en Asie. La plupart des événements et salons ayant jusqu’ici été reportés, une compensation pourrait intervenir en été et en automne pour les commandes perdues à ce jour. Il n’y a pas encore de restrictions pour les salons et événements aux États-Unis, mais on s’attend à ce qu’il y en ait.

Outre l’introduction de nouvelles mesures d’économie, MCH Group a décidé de diverses mesures pour réduire les coûts de personnel, telles que la réduction des heures supplémentaires et des droits aux vacances élevés, ainsi qu’un gel temporaire de l’embauche de nouveaux collaborateurs. La demande de chômage partiel dans les secteurs particulièrement touchés est en cours.

«Malgré les conséquences négatives, la stabilité de l’entreprise est garantie, nous disposons d’une forte liquidité», affirme Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group. La situation actuelle n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la nouvelle orientation stratégique définie: «Celle-ci favorisera la croissance à long terme et continuera donc à être menée de manière intensive», souligne Bernd Stadlwieser.

MCH Group suit les recommandations des autorités pour protéger la santé des collaborateurs et minimiser le risque d’infection pour les personnes avec lesquelles ils sont en contact. Il a en outre publié une directive interne visant à réduire au strict minimum les réunions physiques et les voyages d’affaires et à permettre aux collaborateurs de travailler à domicile dans la mesure du possible.





