March 06, 2020 13:46 ET

En av de fire produksjonslinjene ved Hydros deleide aluminiumsverk Albras i Brasil har blitt stengt ned som følge av en brann i en elektrisk transformator fredag ​​morgen lokal tid.

Brannen er slukket og hendelsen forårsaket ingen personskader. De tre andre linjene har ikke blitt påvirket og produserer som normalt.

Det er for tidlig å vurdere finansielle implikasjoner fra hendelsen så vel som tidspunktet for oppstart. Albras vil undersøke brannårsaken i samarbeid med lokale myndigheter.

Albras har en samlet produksjonskapasitet på 460 000 tonn per år. Hydro eier 51 prosent av Albras, mens de resterende 49 prosent er eid av Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. Albras ligger i byen Barcarena i Pará-regionen Nord i Brasil, ved siden av Hydros aluminaraffineri Alunorte.

