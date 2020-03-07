不列颠哥伦比亚省温哥华, March 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 临床阶段药品研发企业Algernon Pharmaceuticals Inc. （CSE: AGN）（FRANKFURT: AGW）（OTCQB: AGNPF）（以下简称“公司”或“Algernon”）非常高兴地宣布，公司正在探索使用NP-120（艾芬地尔）作为新方法治疗2019冠状病毒病（COVID-19）（即冠状病毒）的前景。最近的一项独立研究发现，在一项对感染了H5N1的小鼠进行的动物研究中，艾芬地尔可显著降低急性肺损伤（ALI）并提高存活力。H5N1是迄今为止已知的最致命流感，死亡率超过50%。



基于这项研究（美国微生物学学会在2019年12月期的《mSystems》中刊载），该公司认为艾芬地尔有可能成为治疗最严重冠状病毒病例的一线药物，此外还可能降低患者的发病率。冠状病毒目前的整体预期死亡率约为4%。公司管理层关于艾芬地尔或可用于治疗2019冠状病毒病（COVID-19）的观点是基于以往的动物研究，而不是人类试验。

尽管根据目前的数据，受冠状病毒感染的患者总死亡率为4%，但患者有时会发生严重的肺部并发症，包括肺浸润、混浊，以及成人呼吸窘迫综合征的风险。除了全身性应用糖皮质激素治疗外，临床医生几乎没有可用来治疗这些患者的药物。而早期的动物模型研究显示，艾芬地尔可能提供一种新的有效治疗方案，限制炎症浸润和由此产生的纤维化反应。

艾芬地尔H5N1动物研究背景：

一种对感染H5N1后有助细胞恢复的基因进行识别的基因组范围RNAi干扰方法让人们识别出NMDA受体拮抗剂艾芬地尔。针对艾芬地尔的H5N1感染动物模型测试显示：

受累肺部的白细胞浸润和肺损伤评分明显降低

显著改善感染水肿的小鼠肺组织

将H5N1感染小鼠的存活率显著提升40%

研究链接： https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6906739/

该公司认为，上述发现可能对减少冠状病毒感染的肺部相关并发症具有意义。

Algernon正准备在澳大利亚申请艾芬地尔的伦理审批，以便进行规划中针对特发性肺纤维化（IPF）和慢性咳嗽的第二阶段临床试验。

“公司已开启了审查艾芬地尔作为冠状病毒新治疗方案潜力的流程，”Algernon Pharmaceuticals公司首席执行官Christopher J. Moreau表示。“艾芬地尔是一种已知且获批准的安全药物，已在日本上市20多年，可以迅速用于新用途，以帮助治疗这种疾病。”

Algernon已经为NP-120（艾芬地尔）申请了治疗呼吸道疾病的新知识产权。

关于NP-120（艾芬地尔）

NP-120（艾芬地尔）是一种N-甲基-d-天冬氨酸（NDMA）受体谷氨酸受体拮抗剂，专门针对NMDA型亚基2B（Glu2NB）。艾芬地尔还表现出对Sigma-1受体的激动剂活性，这是一种在内质网应激反应中上调的伴侣蛋白。虽然艾芬地尔在IPF中的抗纤维化活性尚属未知，但最近的研究表明，与纤维化相关的受体和通路之间存在联系。

NP-120（艾芬地尔，商标名Cerocal）最初由Sanofi于20世纪90年代在法国和日本市场开发，用于治疗循环系统紊乱。这种药物的仿制药在日本销售。

关于Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon Pharmaceuticals是一家临床阶段药品研发公司，致力于推进其用于非酒精性脂肪性肝炎（NASH）、慢性肾病（CKD）、炎症性肠病（IBD）、特发性肺纤维化（IPF）和慢性咳嗽的先导化合物。

联系信息：

Christopher J. Moreau

CEO

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 分机：701

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investors@algernonpharmaceuticals.com

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