卑詩省溫哥華, March 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨床階段藥物開發公司 Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF)（下稱「公司」或「Algernon」）欣然宣佈，公司正探索使用 NP-120 (Ifenprodil) 作為 COVID-19（又稱冠狀病毒）新型治療方法的潛力。一項最新的獨立研究發現，在感染 H5N1 小鼠的動物研究中，Ifenprodil 顯著降低急性肺損傷並提高了存活率。H5N1 是迄今為止已知的最致命流感病毒，致死率超過 50%。



美國微生物學會於 2019 年 12 月在《mSystems》期刊發表了這項研究。而公司根據這項研究，認為 Ifenprodil 可能成為治療嚴重冠狀病毒病例的一線治療，也可能降低患者的發病率。目前，冠狀病毒的總體預測死亡率約為 4%。管理層認為 Ifenprodil 可用於治療 COVID-19 的方法是基於歷史性動物研究而非人類試驗。

儘管根據目前數據得出的總死亡率為 4%，但冠狀病毒感染的患者有時會出現嚴重的肺部併發症，包括肺部浸潤、渾濁和急性呼吸窘迫綜合徵的風險。除了全身類固醇療法外，臨床醫生幾乎沒有可用於治療這些患者的藥物，而 Ifenprodil 可能提供新的有效治療選擇，如炎性浸潤和由此產生的纖維化反應，正如早期動物模型研究中所建議的情況。

Ifenprodil H5N1 動物研究背景：

採用一種全基因組的 RNAi 干擾方法來鑑定有助感染 H5N1 後恢復細胞生存力的基因，從而辨別 NMDA 受體拮抗劑 Ifenprodil，當在感染 H5N1 的動物模型中進行測試時，該結果顯示：

顯著降低肺部白細胞浸潤和肺損傷評分

明顯改善了感染小鼠的肺組織水腫

大大提高了感染 H5N1 小鼠的存活率達 40%

研究連結： https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6906739/

公司認為這些發現可能與減少冠狀病毒感染的肺併發症有關。

Algernon 正準備在澳洲申請 Ifenprodil 的倫理學批准，用於計劃中的特發性肺纖維化 (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) 和慢性咳嗽的第 2 期臨床試驗。

Algernon Pharmaceuticals 行政總裁 Christopher J. Moreau 表示：「公司已開始審視 Ifenprodil 作為冠狀病毒的新型治療方法的潛力。Ifenprodil 是一種已知且已獲批准的安全藥物，已在日本市場推出 20 多年，可以迅速用於治療該疾病。」

Algernon 已為用於治療呼吸系統疾病的 NP-120 (Ifenprodil) 申請了新的知識產權。

關於 NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) 是一種 N-甲基-D-天冬氨酸 (N-methyl-d-aspartate, NDMA) 受體谷氨酸受體拮抗劑，專以 NMDA 型 2B 亞單位 (NMDA-type subunit 2B, Glu2NB) 為標靶。Ifenprodil 對 Sigma-1 受體亦顯示促效劑活性，Sigma-1 受體是一種在內質網壓力期間上調的伴侶蛋白質。儘管尚不清楚 Ifenprodil 在 IPF 中的抗纖維化活性，但最近的研究表明受體與纖維化相關途徑之間存在關聯。

NP-120（Ifenprodil - 品牌名稱為 Cerocal）最初由 Sanofi 於 1990 年代在法國和日本市場開發，用於治療循環系統疾病。該藥已在日本通用並出售。

關於 Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon Pharmaceuticals 是一家臨床階段藥物開發公司，致力發展非酒精性脂肪肝、慢性腎病、發炎性腸道疾病、特發性肺纖維化和慢性咳嗽的主要藥物。

聯絡資料

Christopher J. Moreau

行政總裁

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 內線 701

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www.algernonpharmaceuticals.com

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