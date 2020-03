Italeaf S.p.A.

Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1

Nera Montoro (Comune di Narni – TR)

Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni n. 01456730553

Capitale Sociale interamente versato € 17.144.000,00



Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la “Società”) in unica convocazione il giorno 23 marzo 2020, alle ore 09:30, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.

2) Varie ed eventuali.

Legittimazione all’intervento e al voto

Si precisa che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su Nasdaq First North Growth Market. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all’intervento mediante apposita comunicazione da far pervenire alla Società entro il 20 marzo 2020 e da effettuarsi da parte dell’intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. In particolare, coloro che detengono SDB (Svenska Depå Bevis) e che intendano partecipare all’assemblea devono risultare registrati nella giornata di martedì 12 marzo 2020 (Record Date) presso Euroclear Sweden AB, il sistema accentrato di dematerializzazione dei titoli svedese.

La comunicazione che attesta la legittimazione a partecipare all’assemblea deve essere inviata via email all’indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all’indirizzo email info@italeaf.com o mediante posta raccomandata al seguente indirizzo: Italeaf S.p.A., Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro (Narni) - 05035 (TR) e deve indicare il nome, la data di nascita, il numero di telefono, il numero di SDBs.

Nel caso in cui si detengano SDBs tramite fiduciario, lo stesso deve registrare il titolare delle azioni nel registro degli azionisti entro il 12 marzo 2020 (the Record Date).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.italeaf.com, sezione “Investor Relations”, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro Comune di Narni - 05035 TR) ovvero mediante invio all’indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all’indirizzo email info@italeaf.com. Essa dovrà in ogni caso pervenire alla società entro il 20 marzo 2020. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di esercizio del diritto di voto

Per le modalità di esercizio del diritto di voto si rinvia a quanto previsto nello statuto della Società.

Lo Statuto non prevede il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Non sono previsti collegamenti per audio e video-conferenza con luoghi diversi da quello in cui si tiene l’assemblea.

Informazioni relative agli argomenti all’ordine del giorno

1° argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione propone l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2020.

2° argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione offre un’informativa sui contenuti del piano di ristrutturazione sotteso alla redazione del bilancio sociale chiuso il 31 dicembre 2018.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito della Società www.italeaf.com, nella sezione “Investor Relations”. Ai sensi dell’art. 2429, comma 3, del codice civile, gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per l’assemblea e di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, saranno messi a disposizione nei termini di legge i seguenti documenti:

Narni, 7 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Stefano Neri)

Allegato