COMUNICATO STAMPA 7 MARZO 2020

Italeaf: Impossibilità ad emettere un giudizio sul bilancio 2018 da parte della società di revisione EY SpA

Italeaf SpA rende noto che sono state emesse le relazioni della Società di revisione EY SpA a corredo della Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 Dicembre 2018 e del Progetto di bilancio separato al 31 Dicembre 2018 di Italeaf SpA.

Le relazioni della Società di revisione EY concludono con l’impossibilità ad emettere un giudizio sul bilancio al 31 dicembre 2018.

In particolare, Italeaf SpA, rende noto che:

la società di revisione nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio” delle due relazioni, evidenzia che “le incertezze correlate all’approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio da parte degli istituti di credito, l’asseverazione dello stesso da parte del professionista incaricato, l’effettivo perfezionamento dell’omologa da parte del tribunale richiesta dalla procedura ex art. 182-bis L.F. e l'effettivo realizzo delle vendite immobiliari e della quota di partecipazione in TerniEnergia S.p.A. a valori congrui e coerenti con la manovra finanziaria ai valori ipotizzati nel Piano, evidenziano che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio”. La Società di revisione EY, inoltre, ha inserito nella relazione relativa alla Relazione finanziaria annuale consolidata 2018 un richiamo di Informativa per gli Azionisti di Italeaf SpA sulla “Riesposizione in relazione al procedimento Consob 96916/19” delle note illustrative che descrive le ragioni per le quali gli amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi relativi agli esercizi precedenti, nonché i conseguenti effetti. Le conclusioni di EY non sono espresse con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Si ricorda che le Relazioni della Società di Revisione sono disponibili al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.italeaf.com nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti, ove sono disponibili la Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 Dicembre 2018 e il Progetto di bilancio separato al 31 Dicembre 2018 di Italeaf SpA.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com.

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore 15.00 CET del 7 Marzo 2020.

