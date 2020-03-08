中国苏州, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着新冠疫情的爆发并在全球范围内持续构成严重威胁，中国的西交利物浦大学 (XJTLU)正在通过Mediasite转向在线授课，以避免传染病在校区之间和校区外传播。因为在可预见的将来仍会不乏有隔离和旅行禁令， 中国已有很多院校通过Mediasite进行线上学习来避免长时间停课，这所大学就是其中之一。



西浦早在2017年就开始使用Mediasite进行录播授课，现在更是加快了Mediasite的大规模推广，支持所有教职员工使用My Mediasite个人录播软件。在短短几天内，学校就通过Mediasite完成了未来几周的在线课程，450门课程中有70%可以通过线上完成。西浦与Mediasite的专业技术团队紧密合作，对整体服务器环境进行重新部署配置，同时使用桌面录制软件策略，以确保支持在线课程的进行。

西浦的来自中国和世界各地的教师现在都在使用My Mediasite桌面录制软件在家里为1.4万名学生制作和上传授课视频。仅在本学期的头两天，教师就制作了 超过2000多个授课视频，学生在大学的Moodle学习管理系统中观看了近10万次。

该校执行校长席酉民教授表示，这是一次被西浦视为进步和影响深远的发展举措。

“由于心系学生和教职员工的健康情况，我们决定将我们的教育完全在网上进行，其中包括从Mediasite获得的支持，并且一直会持续到校园重新开放为止。” “但是，提高我们的在线教育能力，以补充线下教育或任何需要通过物理形式传授的教育模式，一直是我们前进道路的一部分。我们本来就有迈向新的学习生态系统的计划，为西浦设想了在线和现场教育方法相互取长补短的未来，这场疫情只是加速了这个进程。”

“西浦在面对疫情爆发时很快的行动起来，为包括Mediasite在内的持续学习计划做好了充分的准备。我们的专业服务团队与西浦迅速合作来创建在线校园，确保了足够的带宽和存储空间来传输和管理视频，并最大限度地减少教学干扰。”Sonic Foundry首席执行官Michael Norregaard说。

Norregaard继续说道:“在上周开学时，1.4万名学生几乎全部开始线上学习，数据的初步使用达到前所未有的程度。Mediasite致力于帮助像西浦这样的组织改善、扩大或调整其对教学视频的使用，以满足在公共卫生紧急情况下新的沟通交流的需求。我们将会全力支持所有受此影响或有此类状况发生的地区和组织。”

您可以从www.mediasite.com/services和网络研讨会《通过Mediasite优化您的新冠疫情计划》中了解更多mediasite如何为您提供帮助。另请阅读西浦新闻:新冠病毒疫情推动在线教育布局加速。

Mediasite专注视频网络播放和视频内容管理，深受全球1700多家大学的信任，可快速和经济高效地自动录制、管理、交付和搜索用于校园活动、录播授课和翻转学习的直播和点播视频。

关于西交利物浦大学(XJTLU) 西交利物浦大学(XJTLU)创建于2006年，由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立，是中国最大的中外合资大学。作为一所独立的中外合作大学，它继承了两所知名母校的精髓，并且是中国教育部批准的第一所也是唯一的同类大学。

关于Sonic Foundry®, Inc.

Sonic Foundry(OTC: SOFO)是视频录制、管理和流媒体解决方案的全球领导者。其Mediasite视频平台深受65个国家/地区的 5200多家教育机构、企业、卫生组织和政府机构的信赖，能够快速、经济、高效地自动录制、管理、交付和搜索直播和点播视频。请访问www.mediasite.com和@mediasite了解更多信息。

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