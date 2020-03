WatchGuard Technologies, Inc

March 09, 2020 01:00 ET

Hamburg, Seattle und Madrid, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit agierende Sicherheitsspezialist WatchGuard Technologies mit Sitz in Seattle, USA, gab heute die verbindliche Einigung zur Übernahme von Panda Security – seines Zeichens Experte für fortschrittlichen Endpoint-Schutz – bekannt. Die Lösungen des in Spanien ansässigen Unternehmens sollen nach Abschluss der Akquisition schnellstmöglich ins Produktangebot von WatchGuard integriert werden, um gegenüber Kunden wie Partnern volle Leistungsstärke ausspielen zu können. Ziel ist der Ausbau der bestehenden WatchGuard-Sicherheitsplattform, die den umfangreichen Schutz vom Netzwerk bis zum Endpunkt gewährleistet – inklusive der bereits bekannten, zentralen Verwaltung aller modernen Funktionalitäten zur Erkennung von Gefahren und Abwehr von Bedrohungen, unter anderem auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI), Verhaltensprofilen und Korrelation aller relevanten Sicherheitsereignisse. Auch am bewährten Modell der einfachen Paketierung, Bereitstellung und Administration wird künftig festgehalten.



Die Akquisition markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte WatchGuards. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren darauf fokussiert, innovative und branchenübergreifende Lösungen zur einfachen Bereitstellung und Verwaltung umfassender Netzwerksicherheitsfunktionalität im Unternehmensumfeld zu entwickeln. Zur Ansprache der Kernzielgruppe, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen, dezentral aufgestellten Organisationen reicht, setzt WatchGuard seit jeher auf ein starkes, weltweites Partner-Netzwerk. Das Unternehmen ist stolz darauf, mittlerweile ein weitreichendes Leistungsspektrum unter einem Dach vereinen zu können. Das Angebot reicht von modernen Services im Rahmen der Netzwerksicherheit wie Gateway Antivirus (GAV), Intrusion Prevention (IPS), VPN, Sandboxing und Lösungen zur Gefahrenerkennung und -abwehr via Informationskorrelation über sichere WLAN-Lösungen und Multifaktor-Authentifizierung bis hin zu nutzerzentrierten Sicherheitsfunktionen. Gerade die aktuelle Führungsriege von WatchGuard hat die Vision zur Bereitstellung eines vollständigen Sicherheitsportfolios von Produkten und Services zum Schutz aller Anwender innerhalb und außerhalb des eigentlichen Unternehmensnetzwerks in den letzten Jahren gezielt verfolgt und umgesetzt. Der Kauf von Panda Security trägt diesem Ziel konsequent Rechnung und erweitert das Portfolio um spezifische Produkte und Funktionalitäten beim Endgeräteschutz.

Endgeräteschutz der Spitzenklasse

Dass die Wahl auf den spanischen Experten gefallen ist, überrascht dabei kaum: Das Unternehmen hat die letzten 30 Jahre alles darangesetzt, das Thema Endpoint Security zu revolutionieren – für Unternehmen wie Endverbraucher gleichermaßen. Dank der einzigartigen Kombination von automatisierten, KI-gesteuerten Prozessen und Services auf Basis gezielter Sicherheitsanalysen überzeugte Panda Security als erster Anbieter einer Endpoint-Protection-Plattform (EPP), die in der Lage war, die Vertrauenswürdigkeit aller laufenden Anwendungen zu 100 Prozent sicherzustellen. Erst kürzlich hat Panda Security darüber hinaus ein Funktionspaket zur effektiven Bedrohungssuche vorgestellt, von dem sowohl Unternehmen beim Direkteinsatz als auch IT-Dienstleister im Rahmen ihrer MSSP-Angebote maßgeblich profitieren.

Auf beiden Seiten sind mit der Übernahme hohe Erwartungen verbunden. So unterstreicht WatchGuard-CEO Prakash Panjwani: „Unternehmen stehen heute einer immer herausfordernderen Bedrohungslandschaft gegenüber. Als wäre dies nicht schon genug, schüren auch der zunehmende IT-Fachkräftemangel und verschwimmende Grenzen im Hinblick auf Netzwerkperimeter die Nachfrage nach weitreichenden und gleichzeitig einfach bedienbaren Sicherheitslösungen. IT-Sicherheit auf Basis leistungsstarker Werkzeuge rückt auf der Agenda vieler Unternehmen und Reseller folglich weit nach oben. Durch die Zusammenführung der Unternehmen bieten wir unseren Kunden und Partnern künftig noch umfangreichere, qualitativ hochwertige und innovative Leistungsbausteine aus einer Hand. Kurzfristig besteht der Vorteil auf Kundenseite im erweiterten Portfolio rund um Endgeräteschutz, E-Mail-Security, Endpoint AV, Daten-Compliance, Patching und Verschlüsselung. Dieses ist zudem über die bekannten Umsetzungspartner zugänglich. Langfristig soll der Mehrwert über die spezifische Integration der verschiedenen Lösungen in das bestehende Angebot von WatchGuard nachhaltig erhöht werden.“ Auch Juan Santamaria Uriarte, CEO von Panda Security, zeigt sich äußerst positiv: „Wir sind begeistert, mit WatchGuard zu fusionieren, da dies unseren Kunden und Partnern ganz neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Dimension und den Zugang zum Portfolio eröffnet. Jetzt gilt es, gemeinsam an einer Sicherheitsplattform zu arbeiten, die konsequent die Brücke zwischen Netzwerk und Endpunkt schlägt und bisher nie dagewesene Funktionalität bietet.“

Der Akquiseprozess – bei dem WatchGuard durch Paul Hastings LLP und Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP vertreten wird – unterliegt den üblichen Formalitäten, einschließlich der behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion soll voraussichtlich im 2. Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Über WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies gehört zu den führenden Anbietern im Bereich IT-Sicherheit. Das umfangreiche Produktportfolio reicht von hochentwickelten UTM (Unified Threat Management)- und Next-Generation-Firewall-Plattformen über Multifaktor-Authen­tifizierung bis hin zu Technologien für umfassenden WLAN-Schutz sowie weiteren spezifischen Produkten und Services rund ums Thema IT-Security. Mehr als 80.000 Kunden weltweit vertrauen auf die ausgeklügelten Schutzmechanismen auf Enterprise-Niveau, wobei dank der einfachen Handhabung neben kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht zuletzt auch große, dezentral aufgestellte Organisationen vom Einsatz profitieren. Neben der Zentrale in Seattle im US-Bundesstaat Washington verfügt WatchGuard über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Lateinamerika und Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Aktuelle Informationen, Aktionen und Updates finden Sie auch auf Twitter, Facebook oder LinkedIn. Der WatchGuard-Blog „Secplicity“ berichtet darüber hinaus über die neuesten Bedrohungen und zeigt auf, wie man mit ihnen umgeht: www.secplicity.org. Oder Sie abonnieren den 443 - Security Simplified Podcast bei Secplicity.org bzw. wo immer Sie Ihre Lieblings-Podcasts finden.

Über Panda Security

Panda Security ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen, der 2020 sein 30-jähriges Bestehen feiert. Das Unternehmen bietet ein weitreichendes Portfolio an benutzerzentrierten Sicherheitsprodukten und -services zum Schutz von Personen, Geräten und den Netzwerken, mit denen sich diese verbinden. Bösartigen Websites, Malware, Spam und anderen gezielten Angriffen wird effektiv Einhalt geboten. Dank der Lösungen von Panda Security profitieren sowohl Unternehmen als auch Verbraucher von fortschrittlichem Endpunktschutz, ausgeklügelten Services zur Bedrohungssuche und vielem mehr. Entwickelt für maximalen Schutz bei minimaler Komplexität trägt das Produktspektrum von Panda Security maßgeblich dazu bei, das Rätselraten bei der Endpunktsicherheit effektiv zu beenden.