Paris, 09 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard Technologies , leader mondial en matière de sécurité et d’intelligence réseau, de Wi-Fi sécurisé et d’authentification multifacteur, annonce la conclusion d’un accord définitif en vue de l’acquisition de Panda Security , un fournisseur mondial majeur dans le domaine de la protection avancée des postes de travail. Une fois l’intégration terminée, la communauté de clients et de partenaires des deux sociétés bénéficiera d’une puissante plateforme capable de sécuriser le périmètre allant du réseau aux utilisateurs, grâce à la même combinaison de fonctionnalités de sécurité innovantes et de capacités de gestion, de déploiement et d’offres packagées simplifiées, qui font aujourd’hui la réputation des deux entreprises.



Depuis plus de 20 ans, WatchGuard est à la pointe de l’industrie en matière de développement de solutions innovantes qui simplifient l’accès et la gestion de la sécurité réseau avancée pour les entreprises de taille moyenne, via un solide écosystème mondial de partenaires. L’éditeur est fier de proposer sous la forme d’une référence unique, un set complet de solutions de sécurité réseau avancées : anti-virus de passerelle, IPS, VPN, sandbox et autres fonctionnalités avancées de détection, de corrélation et de réponse aux menaces. Sous l’impulsion de son équipe dirigeante actuelle, WatchGuard n’a cessé de tout mettre en œuvre pour accomplir sa mission visant à proposer une gamme complète de produits et de services de sécurité qui soit capable de protéger les utilisateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre réseau, notamment des solutions Wi-Fi sécurisées et d’ authentification multifacteur , ou encore, ses plus récents services de sécurité orientés utilisateurs . L’acquisition de Panda Security permet à WatchGuard d’aller plus loin encore dans la mise en oeuvre de cette stratégie et d’élargir encore sa gamme de produits et services de détection et de réponse aux menaces centrés sur l’utilisateur.

« Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un paysage de menaces de plus en plus sophistiquées et évolutives, à la rareté de professionnels qualifiés en matière de Cybersécurité et à un périmètre d’entreprise dont les coutours sont de plus en plus flous. En conséquence, la sécurité réseau, la protection avancée des postes de travail, l’authentification multifacteur, la sécurité de l’activité même de l’entreprise, et les capacités de détection et de réponse aux menaces se voient régulièrement citées par les décideurs informatiques et leurs fournisseurs de solutions respectifs comme comptant au nombre des top-priorités en matière d’investissements liés à la sécurité », déclare Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard. « En réunissant WatchGuard et Panda Security, nous permettons à nos clients et partenaires, actuels et futurs, de consolider leurs services de sécurité essentiels sous l’égide d’une seule marque, dont les fondations communes sont l’innovation et la qualité. »

Panda Security a passé les 30 dernières années à révolutionner le marché de la protection avancée des postes de travail, tant pour les entreprises que pour le grand public . Grâce à une combinaison unique de processus automatisés, basés sur l’Intelligence Artificielle, et de services d’investigation dirigés par des analystes sécurité, Panda Security fut le premier fournisseur d’une plateforme de protection des postes de travail (Endpoint Protection Platform - EPP) à offrir un service sécurisé à 100%, certifiant la légitimité et la sécurité de toutes les applications en cours d’exécution. L’éditeur a également lancé récemment un service sophistiqué de Threat Hunting , directement accessible pour les entreprises et les fournisseurs de services sécurité managés (MSSPs) qui revendent les solutions Panda Security.

« A court terme, l’acquisition de Panda Security rend accessibles à nos clients les meilleures solutions de détection et de réponse aux incidents susceptibles de survenir sur le poste de travail, de Threat Hunting, d’antivirus endpoint, de sécurité email, de correctifs, de chiffrement et de conformité des données, le tout, grâce à un éditeur reconnu sur le marché et une communauté de partenaires de confiance », poursuit Prakash Panjwani. « A plus long terme, nos clients et partenaires profiteront d’avantages supplémentaires qui découleront de l’intégration étroite de ces solutions à l’offre principale de WatchGuard ».

« En raison de la multitude d’opportunités induites par cette fusion et de l’accès à un nouveau portfolio de solutions et services dont vont bénéficier les clients et les partenaires de Panda Security, nous sommes ravis de ne faire plus qu’un avec WatchGuard », explique Juan Santamaria Uriarte, CEO de Panda Security. « Nous sommes également enthousiastes à l’idée que notre gamme de produits innovants soit diffusée par le biais du solide réseau mondial de partenaires de WatchGuard. Ensemble, nous sommes impatients de construire une plateforme de sécurité capable d’établir une liaison entre le périmètre réseau et le périmètre utilisateurs, avec des capacités encore inégalées sur le marché de la Cybersécurité ».

La transaction est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être conclue au 2nd trimestre 2020. Lors de cette transaction, WatchGuard était représenté par Paul Hastings LLP et Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP.

A propos de WatchGuard Technologies, Inc.

WatchGuard® Technologies, Inc. est un acteur majeur en matière de sécurité réseau, de Wi-Fi sécurisé, d'authentification multifacteur et d'intelligence réseau. Près de 10 000 revendeurs et fournisseurs de services de sécurité font confiance aux produits et services primés de l'entreprise dans le monde entier pour protéger plus de 80 000 clients. La mission de WatchGuard est de rendre la sécurité d'entreprise accessible aux entreprises de tous types et de toutes tailles en toute simplicité, faisant de WatchGuard une solution idéale pour les entreprises distribuées et les PME. La société a son siège social à Seattle, dans l'État de Washington, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez http://www.watchguard.com/fr.

Vous pouvez aussi suivre WatchGuard sur les réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn. Et suivre le blog de WatchGuard : Secplicity, pour des informations en temps réel sur les dernières menaces ou vous abonner au podcast The 443 - Security Simplified.

Panda Security

Célébrant son 30è anniversaire en 2020, Panda Security est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de Cybersécurité avancées. Panda Security offre une gamme complète de produits et services de sécurité centrés sur l’utilisateur pour protéger les personnes, les terminaux et les réseaux auxquels ils se connectent contre les sites web malveillants, les malwares, le spam, et autres menaces ciblées. Avec des offres destinées aux entreprises et au grand public, Panda Security propose une protection avancée des postes de travail, des services sophistiqués de Threat Hunting, et bien plus encore. Conçu pour assurer une protection maximale avec un minimum de complexité, Panda Security propose un portefeuille de services de sécurité robuste qui permet d’éviter les approximitions en matière de sécurité endpoint.

CYMBIOZ

Aurélien Rouby aurelien.rouby@cymbioz.com 06 70 68 49 32

06 70 68 49 32 Laëtitia Berché laetitia.berche@cymbioz.com 06 14 48 02 95