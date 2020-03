Den Haag, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard Technologies heeft een akkoord bereikt over de overname van Panda Security , een Spaanse leverancier van geavanceerde endpointbeveiliging. Na de integratie krijgen klanten en partners de beschikking over een krachtig securityplatform dat de kloof dicht tussen het netwerk en de gebruiker. Dit platform biedt dezelfde combinatie van innovatieve securityfunctionaliteiten, een soepele implementatie en vereenvoudigd beheer waar WatchGuard en Panda beide om bekend staan.



WatchGuard ontwikkelt al ruim 20 jaar innovatieve oplossingen die security van topniveau ook toegankelijk maken voor middelgrote bedrijven, via een wereldwijd partnerecosysteem. Het bedrijf biedt een breed scala aan oplossingen voor netwerkbeveiliging, inclusief GAV, IPS, VPN, sandboxing en geavanceerde dreigingsdetectie, -correlatie en -response.

Onder het huidige management bouwt WatchGuard verder aan een compleet portfolio van producten en diensten die gebruikers zowel binnen als buiten het netwerk beschermen. Daaronder vallen oplossingen voor veilige wifi , multifactorauthenticatie (MFA) en sinds kort ook securitydiensten met een focus op de eindgebruiker . De overname van Panda sluit naadloos aan bij deze strategie. WatchGuard breidt hiermee zijn aanbod van diensten en producten voor gebruikersgerichte threat detection en response uit.

Panda is al 30 jaar een innovator op het gebied van endpointbeveiliging voor zowel bedrijven als consumenten . Dankzij een unieke combinatie van geautomatiseerde, AI-gedreven processen en onderzoeksdiensten door securityanalisten kon Panda als eerste leverancier van endpointbeveiliging 100 procent zekerheid bieden over de legitimiteit en veiligheid van alle draaiende applicaties. Daarnaast introduceerde het bedrijf onlangs een geavanceerde threat hunting-dienst voor bedrijven en voor Managed Security Service Providers (MSSP’s) die Panda-diensten verkopen.

Essentiële securitydiensten bij één partij

“Bedrijven hebben tegenwoordig te maken met een divers en continu veranderend dreigingslandschap, een enorm tekort aan securityprofessionals en een poreuze grens van het netwerk”, zegt Prakash Panjwani, CEO van WatchGuard. “Niet voor niets zijn netwerkbeveiliging, geavanceerde endpointbeveiliging, MFA, secure networking en threat detection en response steevast de belangrijkste investeringsgebieden volgens IT-beslissers en leveranciers. Door WatchGuard en Panda samen te voegen, stellen we onze huidige en toekomstige klanten en partners in staat om hun belangrijkste securitydiensten bij één partij af te nemen. Innovatie en kwaliteit zitten bij beide bedrijven in het DNA.”

“Op de korte termijn betekent de overname van Panda dat onze klanten toegang krijgen tot best-in-class endpoint detection en response, threat hunting, endpoint-AV, e-mailbeveiliging, patching en datacompliance en -encryptie, via een vertrouwde vendor en hun IT-leverancier naar keuze”, vervolgt Panjwani. “Op de lange termijn biedt de overname onze klanten en partners extra voordelen als gevolg van een strakke integratie van deze oplossingen met de producten en diensten van WatchGuard.”

Ongeëvenaard securityplatform

“We zijn zeer enthousiast over deze stap omdat Panda-klanten en -partners hiermee profiteren van schaalvergroting en toegang tot een breder portfolio”, zegt Juan Santamaria Uriarte, CEO van Panda. “Ook is het mooi dat ons innovatieve productportfolio beschikbaar wordt gesteld via het uitgebreide partnernetwerk van WatchGuard. We kijken ernaar uit om samen een securityplatform te bouwen dat een brug slaat tussen het netwerk en de gebruiker, met nieuwe mogelijkheden die ongeëvenaard zijn in de cybersecuritymarkt.”

De overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, zoals de toestemming van de betrokken toezichthouders. Naar verwachting wordt de overname in het tweede kwartaal van 2020 afgerond.

-- einde persbericht –

Over WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies is wereldwijd leider in netwerkbeveiliging, veilige wifinetwerken, multifactorauthenticatie en network intelligence-dienstverlening. Bijna 10.000 resellers en serviceproviders vertrouwen op de producten en diensten van WatchGuard om meer dan 80.000 klanten over de hele wereld te beschermen. De bedrijfsmissie is security van enterpriseniveau mogelijk maken voor alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte. Dit doet WatchGuard met eenvoud als uitgangspunt, waardoor het diensten- en productenportfolio uitermate geschikt is voor zowel grote ondernemingen als het mkb. Het hoofdkantoor is gevestigd in Seattle. Daarnaast heeft WatchGuard vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.watchguard.com .

Voor extra informatie, promoties en updates, volg WatchGuard op Twitter (@WatchGuard_NL), Facebook of via de LinkedIn-bedrijfspagina. Of bezoek onze InfoSec-blog, Secplicity, voor meer realtime updates over de laatste dreigingen en hoe daarmee om te gaan: http://www.secplicity.org/ .

Over Panda

Panda is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde cybersecurity-oplossingen. Het bedrijf, dat in 2020 zijn 30-jarig bestaan viert, biedt een volledig portfolio aan gebruikersgerichte securityproducten en -diensten. Deze beschermen mensen, apparaten en netwerken tegen schadelijke websites, malware, spam en andere aanvallen. Panda bedient zowel bedrijven als consumenten met geavanceerde endpointbeveiliging, threat hunting-diensten en meer. De oplossingen zijn ontworpen voor maximale bescherming met minimale complexiteit. Op deze manier maakt Panda endpointsecurity eenvoudig en begrijpelijk.

Contact

Co-Workx

Daan de Winter

E: daan@co-workx.nl

T: +31 6 28889156