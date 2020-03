Lisboa, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A WatchGuard® Technologies , líder global em inteligência e segurança de rede, Wi-Fi seguro e autenticação multi-factor, anunciou hoje um acordo definitivo para a aquisição da Panda Security , um fornecedor global de soluções de proteção avançada de endpoints. Assim que estiver concluída a integração de ambas as companhias, a sua comunidade conjunta de clientes e parceiros beneficiará de uma poderosa plataforma de segurança que fará a ponte entre a rede e o perímetro do utilizador, oferecendo a mesma combinação de funcionalidades de segurança inovadoras e recursos de simplificação de implementação e gestão que, já hoje, caracterizam ambas as empresas.



Há mais de 20 anos que a WatchGuard lidera o setor no desenvolvimento de soluções inovadoras que simplificam a entrega e a gestão de segurança avançada de rede de nível empresarial, para empresas de média dimensão, através de um forte ecossistema global de parceiros. A empresa disponibiliza num único SKU(1) um conjunto completo de soluções avançadas de segurança de rede, incluindo GAV, IPS, VPN(2), sandboxing e deteção, correlação e resposta avançadas a ameaças. Sob sua equipa de liderança atual, a WatchGuard dá continuidade à sua visão de oferecer um portfólio completo de segurança de produtos e serviços que protegem os utilizadores dentro e fora do perímetro da rede, incluindo soluções Wi-Fi seguras , autenticação multifatorial e, agora também, serviços de segurança focados no utilizador . A aquisição da Panda Security alimenta esta visão e expande o portfólio da empresa de produtos e serviços de deteção e resposta a ameaças centrados no utilizador.

“As empresas enfrentam hoje um cenário de ameaças cada vez mais sofisticado e em evolução, sofrendo com a escassez de profissionais de segurança treinados e com um perímetro cada vez mais poroso. Como resultado, a segurança de rede, a proteção avançada de endpoints, a autenticação multifatorial, e os recursos de deteção e resposta a ameaças são consistentemente classificados como as principais áreas de investimento em segurança pelos decisores de TI e pelos fornecedores de soluções de TI que os servem”, afirma Prakash Panjwani, CEO da WatchGuard. "Ao unir as duas empresas, permitimos que os nossos clientes e parceiros atuais e futuros consolidem os seus serviços de segurança fundamentais sob uma única marca, apoiados pela inovação e qualidade que são parte essencial do DNA de ambas as empresas".

A Panda Security passou os últimos 30 anos a revolucionar o espaço da proteção avançada de endpoints para empresas e consumidores . Desenvolvido exclusivamente por uma combinação de processos automatizados, orientados por IA e serviços de investigação liderados por analistas de segurança, o Panda Security foi o primeiro fornecedor de plataforma de proteção de endpoint (EPP) a oferecer um serviço de atestado 100%, certificando a legitimidade e a segurança de todos os aplicativos em execução. A empresa também lançou recentemente um sofisticado serviço de busca de ameaças , disponível para consumo direto da empresa e para provedores de serviços de segurança gerenciada (MSSPs) que revendem os serviços da Panda Security.

“A aquisição da Panda Security permitirá oferecer, a curto prazo, a melhor deteção e resposta de endpoints, mitigação de ameaças, antivírus para endpoints, segurança de email, patches, conformidade e encriptação de dados da sua categoria, acessíveis a toda a nossa base de clientes pelas mãos de um fabricante de confiança e do fornecedor de soluções de TI da sua preferência”, continuou Panjwani. "A longo prazo, os nossos clientes e parceiros tirarão partido dos benefícios adicionais proporcionados por essas soluções, à medida que forem sendo integrados na oferta da WatchGuard".

"Estamos muito satisfeitos por nos unirmos à WatchGuard, sobretudo pela dimensão e portfólio que esta operação proporciona aos clientes e parceiros da Panda Security", afirma Juan Santamaria Uriarte, CEO da Panda Security. “Também estamos muito entusiasmados por vermos o nosso portfólio de produtos inovadores ser entregue através da forte rede global de parceiros da WatchGuard. Juntos, esperamos criar uma plataforma de segurança que faça a ponte entre a rede e o perímetro do utilizador, com recursos incomparáveis ​​no mercado da cibersegurança.”

A transação está sujeita às condições habituais de conclusão deste tipo de operações, incluindo aprovações regulatórias, e deve estar concluída no segundo trimestre de 2020. A WatchGuard foi representada na transação por Paul Hastings LLP e Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP.

(1)SKU: Stock-keeping unit

(2)GAV (Gateway Antivirus); IPS (Intrusion Prevention System); VPN (Virtual Private Network)

Acerca da WatchGuard Technologies

A WatchGuard® Technologies, Inc. é líder global na área das soluções de segurança de rede, das Wi-Fi seguras, da autenticação multi-fator e da inteligência de rede. Os produtos e serviços premiados da empresa contam com a confiança de organizações de todo o mundo, nomeadamente 10 mil revendedores de soluções de segurança e service providers, que, em conjunto, protegem mais de 80 mil clientes. A missão da empresa é tornar a segurança empresarial acessível às organizações de todos os tipos e tamanhos através da simplicidade, tornando a WatchGuard a solução ideal para PMEs e empresas distribuídas e PMEs. Com sede em Seattle, Washington, a WatchGuard tem escritórios na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e América Latina. Para mais informação, visite WatchGuard.com .

Para obter informação adicional, promoções e atualizações, siga a WatchGuard no Twitter @WatchGuard , no Facebook , ou na página do LinkedIn da empresa. Visite também o seu blogue InfoSec, Secplicity, para obter informação em tempo real sobre as últimas ameaças e como fazer-lhes frente em www.secplicity.org . Subscreva ainda o podcast The 443 – Security Simplified em Secplicity.org .

Sobre a Panda Security

Comemorando seu 30º aniversário em 2020, a Panda Security é um fabricante líder global de soluções avançadas de cibersegurança. A Panda Security oferece um portfólio completo de produtos e serviços de segurança centrados no utilizador para proteger pessoas, dispositivos e as redes às quais estes se ligam contra sites maliciosos, malware, spam e outros ataques direcionados. Com ofertas para empresas e consumidores, a Panda Security disponibiliza proteção avançada para endpoints, serviços sofisticados de pesquisa de ameaças e muito mais. Tendo por missão a proteção máxima com a mínima complexidade, a Panda Security concebeu o seu robusto portfólio de serviços de segurança com o objetivo de eliminar as conjeturas da segurança endpoint.

