Corbion boekte een netto-omzet van € 976,4 miljoen in 2019. De autonome groei van de netto-omzet was 2,5% in het verslagjaar. De aangepaste EBITDA in 2019 nam autonoom met 7,8% toe tot € 145,9 miljoen. Deze resultaten zijn in lijn met de eerdere management-update van 29 januari 2020. De onderneming stelt voor een regulier dividend van € 0,56 per aandeel uit te keren.

Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting: “Terugblikkend op 2019, ben ik blij met het sterke vierde kwartaal waarin we een verdere versnelling van de autonome groei zagen. Deze resultaten zijn in lijn met de eerdere management-update van 29 januari 2020. Onze resultaten in boekjaar 2019 overtroffen onze management guidance van oktober 2019 voor Ingredient Solutions, terwijl Innovation Platforms presteerde zoals verwacht. Vandaag is het ons een genoegen onze strategie Advance 2025 te presenteren, die onze visie voor de toekomst van Corbion uiteenzet, inclusief de vooruitzichten voor 2020.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen boekjaar 2019

De autonome groei van de netto-omzet was 2,5%; de volumegroei was 3,4%

De aangepaste EBITDA was € 145,9 miljoen (boekjaar 2018: € 131,6 miljoen), een autonome toename van 7,8% (inclusief een positief effect van 6,1% samenhangend met de implementatie van IFRS 16)

De aangepaste EBITDA-marge was 14,9% (boekjaar 2018: 14,7%)

Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € +18,4 miljoen

Een bijzondere waardevermindering van € 41,4 miljoen in verband met onze Algae business

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 61,3 miljoen (boekjaar 2018: € 87,9 miljoen)

De vrije kasstroom was € 9,6 miljoen (boekjaar 2018: € 11,9 miljoen); de daling is grotendeels toe te schrijven aan de acquisitie van Granotec do Brazil (25 april 2019)

De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde jaar was 2,0x (ultimo 2018: 1,6x)





Bijlage