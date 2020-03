Corbion maakt bekend dat de onderneming per 1 april 2020 haar Executive Committee (ExCo) heeft versterkt met de benoeming van twee nieuwe leden. Zij zullen mede de strategie Advance 2025 helpen verwezenlijken die vandaag tijdens de Capital Markets Day in Amsterdam wordt gepresenteerd. Marco Bootz, momenteel Senior Vice President Sales EMEA, is benoemd tot President Lactic Acid & Specialties, terwijl Ruud Peerbooms, thans Senior Vice President Food, de nieuwe President van Algae Ingredients wordt.

Na zijn toetreding tot Corbion in 2007 in Brazilië als commercieel directeur voor Latijns-Amerika, gaf de heer Bootz vervolgens leiding aan de Global Chemical and Pharma business en werd daarna tot SVP Biochemicals benoemd. De heer Peerbooms trad in 2014 in dienst van Corbion in de functie van SVP Food, nadat hij daarvoor bij Kerry Group en Unilever had gewerkt in business development en sales.

CEO Olivier Rigaud: "Ik heet Marco en Ruud van harte welkom in het ExCo-team; zij brengen behalve diepgaande kennis van de wereldwijde business van Corbion ook de leiderschapskwaliteiten om onze groeiagenda voor de komende jaren met succes uit te voeren."

Zes al zittende leden van het Executive Committee zetten hun werkzaamheden voort: naast CEO Olivier Rigaud en CFO Eddy van Rhede van der Kloot zijn dat Jacqueline van Lemmen (Chief Operations Officer), Johan van der Hel (Chief Human Resources Officer), Andy Muller (President Sustainable Food Solutions) en Marcel Wubbolts (Chief Science & Sustainability Officer).

