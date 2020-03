Tijdens de vandaag in Amsterdam te houden Capital Markets Day voor analisten en beleggers presenteert het management van Corbion de ondernemingsstrategie voor de periode 2020-2025: Advance 2025. Aangezien onze portfolio op unieke wijze aansluit op de wereldwijde markttrends, bouwt de strategie voort op het fundament en de sterke punten van Corbion door nog meer focus aan te brengen in de portfolio van de onderneming. Daartoe verhogen we de investeringen in belangrijke groeisegmenten zoals natuurlijke voedselconservering en melkzuur en beperken we tegelijkertijd reduceren we de grootte van onze ondernemingsportfolio. Gezien ons doel, ‘Zich sterk maken voor conservering, uiteenlopend van voedselconservering tot behoud van voedselproductie, gezondheid en de planeet’, zal duurzaamheid nog belangrijker worden in al onze besluitvormingsprocessen.

Olivier Rigaud, CEO van Corbion, licht toe: “In de afgelopen jaren heeft Corbion een solide fundament gelegd. Deze strategie bouwt evolutionair voort op dat fundament.

In het voedingssegment heeft Corbion zich steeds meer ontwikkeld van een ingrediëntenbedrijf tot een aanbieder van oplossingen. We zijn voornemens dit oplossingenmodel verder uit te breiden met natuurlijke voedselconservering en functionele systemen, omdat onze kerncompetenties ons in staat stellen de groei van nauw op elkaar aansluitende activiteiten te versnellen.

In ons melkzuursegment trachten we munt te slaan uit ons markt- en technologieleiderschap. Teneinde deze leiderschapspositie verder te versterken in een attractieve groeimarkt, hebben we besloten een nieuwe melkzuurfabriek te bouwen op de bestaande locatie van Corbion in de Thaise provincie Rayong. Omdat PLA zich beter ontwikkelt dan verwacht, is uitbreiding van onze productiecapaciteit voor melkzuur alleen maar urgenter geworden.

In onze Incubator, waar we veelbelovende initiatieven ontwikkelen, zijn we van plan omega-3 DHA tot winstgevendheid te brengen in 2022, terwijl we trouw blijven aan ons commitment om te investeren in initiatieven met een langere tijdhorizon.

Zo’n 17% van onze totale omzet zal worden geclassificeerd als niet tot de kern behorend. Voor verscheidene niet-kernactiviteiten, zoals onze vriesdeegbusiness en ons FDCA-initiatief, gaan we op zoek naar exit-scenario’s. Uit andere niet-kernactiviteiten, zoals onze emulgatorenbusiness, proberen we zoveel mogelijk waarde te genereren. Door op deze wijze meer focus aan te brengen in de portfolio denken we dat we de groei van de onderneming kunnen versnellen.

Bij Corbion staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. We zijn zeer goed gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde drang naar meer duurzame producten en oplossingen. We hebben met onze strategie Advance 2025 aansluiting gezocht bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij SDG 2 Nul honger, SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie de doelen zijn waar Corbion de grootste impact kan hebben.”

Onze ondernemings- en rapporteringsstructuur omvat voortaan de volgende drie business units:

Sustainable Food Solutions: gesteund door een industrie die zich snel ontwikkelt richting ‘clean label’- / ‘natuurlijke voeding’-oplossingen, zullen we onze sterke punten op het gebied van conservering optimaal benutten. Sustainable Food Solutions bestaat uit drie segmenten: Preservation, Functional systems en Single ingredients. In het segment Preservation willen we onze (natuurlijke) conserveringsoplossingen voor de vleessector nu ook in andere markten introduceren. In het segment Functional Systems zullen we focussen op natuurlijke / ‘clean label’-oplossingen voor de bakkerijsector en andere markten. Beide segmenten zouden gesteund kunnen worden door aanvullende fusies en acquisities. Emulgatoren zullen gaandeweg een afnemende strategische fit hebben en zoveel mogelijk waarde moeten opbrengen. Andere niet-kernactiviteiten zoals co-packing blending en vriesdeeg worden afgestoten.

Lactic Acid & Specialties: we zullen de vruchten plukken van onze wereldwijde leiderschapspositie in melkzuur en melkzuurderivaten. Qua technologie, productiecapaciteit, geografische spreiding en brede portfolio is Corbion de toonaangevende partij in de melkzuurmarkt. Lactic Acid & Specialties bestaat uit vijf segmenten: melkzuur (inclusief voor PLA), lactaten, lactaatesters, biopolymeren en overig. Melkzuur ten behoeve van de PLA-markt is al de drijfveer voor substantiële investeringen in onze melkzuurinfrastructuur. In 2023 verwachten we in Thailand een nieuwe melkzuurfabriek met een capaciteit van 125kTpa te openen, die zal opereren volgens de hoogste duurzaamheidsstandaards en tegen de laagste kosten. De extra melkzuurcapaciteit onderstreept ook ons commitment om de toekomstige groei van de joint venture Total Corbion PLA te blijven steunen.

Incubator: in de Incubator zullen we grotere aanloopinvesteringen ontwikkelen. De drie belangrijkste productcategorieën zijn: omega-3 op algenbasis, te beginnen met visvoertoepassingen, algenproteïnen (in samenwerking met Nestlé) en ons nieuwe copolymeerplatform. Dit platform is een copolymeertechnologie op melkzuurbasis voor gecontroleerde afgifte, die voortbouwt op onze (medische) polymeerexpertise.

We blijven meer dan 4% van onze omzet investeren in R&D ter ondersteuning van onze groei. In de komende jaren worden meer R&D-resources vrijgemaakt voor Sustainable Food Solutions en Lactic Acid & Specialties. Naast het omega-3-initiatief zullen de jaarlijkse investeringen in andere initiatieven in de Incubator naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 0,5% tot 1,5% van de netto-omzet.

Financiële guidance voor de periode 2020-2025

Financiële doelen 2020-2025 (voor kernactiviteiten)

Jaarlijkse autonome groei van de netto-omzet 4-7%

EBITDA-marge >17% vanaf 2025 en volgende jaren (2019: 15,1%)

Onderliggende aannamen

Autonome groei van de netto-omzet van Sustainable Food Solutions ~3%

Autonome groei van de netto-omzet van Lactic Acid & Specialties ~7%

EBITDA-breakeven van omega-3 DHA op algenbasis in 2022

EBITDA-verliezen op overige Incubator-initiatieven: tot ~0.5-1,5% van de totale kernactiviteiten-omzet van Corbion

Investeringen: basisniveau van € 60-70 miljoen per jaar; bijkomende gemiddelde investeringen in 2020-2022: € 55 miljoen per jaar voor nieuwe melkzuurfabriek in Thailand

Netto schuld/EBITDA-ratio: doel is 2,0x gedurende de investeringscyclus; zal naar schatting pieken op ~2,5x tijdens de constructie van de nieuwe melkzuurfabriek (2020-2023)

Dividend per aandeel: progressief dividend van €0,56/aandeel (wordt jaarlijks beoordeeld; onderhevig aan marktvooruitzichten, financiële positie, additionele grote investeringen, fusies & acquisities en desinvesteringen)

Financiële guidance voor 2020 (voor kernactiviteiten)

Autonome groei van de netto-omzet in de bandbreedte 4-7%

EBITDA-marge naar verwachting stabiel op ~15% vergeleken met boekjaar 2019









