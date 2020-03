NEXITY ACQUIERT 65% DU CAPITAL DE PANTERA AG, DÉVELOPPEUR IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ALLEMAND, ET PROJETTE AVEC LUI DE DÉVELOPPER SA PLATEFORME DE SERVICES EN ALLEMAGNE Paris et Cologne, lundi 9 mars 2020, 7h30 CET

Pantera AG à Cologne et Nexity, premier promoteur immobilier résidentiel en Europe coté sur Euronext Paris, ont décidé d’engager un partenariat stratégique afin de permettre à Pantera AG de disposer des ressources financières nécessaires à ses ambitions, et à Nexity, opérateur intégré de services immobiliers, de pénétrer le marché allemand avec un portefeuille de projets de qualité.

Nexity a acquis 65% du capital de Pantera AG, Michael Ries, fondateur et directeur général de Pantera AG détient 35%.

En seulement 10 ans, Pantera AG est devenu l’un des principaux promoteurs immobiliers de résidences gérées en Allemagne. Cette offre s’adresse aux étudiants, aux voyageurs d’affaires et aux personnes de plus de 65 ans ciblés par l’offre de résidences gérées. Son portefeuille de projets totalise plus de 2.500 logements répartis sur 15 sites et représente un chiffre d’affaires potentiel d’environ 600 millions d’euros. Pantera intervient également sur des projets liés aux monuments historiques, de rénovation et de logement neuf premium.

Premier acteur intégré de l’immobilier en France, Nexity couvre l’ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers. Avec 24.000 réservations signées en 2019, Nexity est le premier promoteur immobilier résidentiel en Europe et également un pionnier dans le développement et l’aménagement de projets urbains.

Ensemble, Nexity et Pantera AG souhaitent proposer de nouveaux modèles d’habitat intergénérationnel avec les résidences gérées (de l’étudiant au senior), une gamme de logements à la fois à prix abordables pour les occupants et représentant une classe d’actifs attractive pour les investisseurs individuels. Pantera AG offre d’excellentes bases pour un tel partenariat, non seulement grâce à son historique solide mais également grâce à un savoir-faire très spécialisé assorti d’une vision stratégique.

Depuis plusieurs années, Nexity se développe sur des marchés européens comme la Pologne, le Portugal, l’Italie ou la Belgique. En 2019, le Groupe a réalisé 640 réservations de logements neufs en Pologne et en Italie. À l’horizon 2022, Nexity ambitionne de produire environ 2.000 unités avec une contribution des activités à l’International (y compris l’Allemagne) de l’ordre de 10% de l’EBITDA du Groupe.

Selon Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity : « La pertinence démontrée du modèle de plateforme de services immobiliers de Nexity en France nous amène à envisager son ouverture à l’international. Les spécificités du marché allemand de l’immobilier résidentiel sont attractives et correspondent à notre stratégie de développement. Tout en restant compatible avec notre modèle de prudence, et avec un cadre juridique comparable à celui de nos opérations en France, nous nous engageons, avec l'appui de notre Conseil d’administration, à faire de ce partenariat avec Pantera AG une nouvelle source de croissance pour notre Groupe. »

Selon Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity : « Pantera AG, grâce à son équipe de direction expérimentée, son historique et sa spécialisation dans les résidences gérées, est un partenaire de choix. Au-delà de la promotion immobilière, nous visons aussi le déploiement de nos activités de services, et notamment des résidences seniors de notre filiale Ægide-Domitys. »

Selon Michael Ries, Directeur général de Pantera AG : « Ce partenariat conclu avec Nexity est une étape logique dans le développement de Pantera AG. À partir de nos fortes positions concurrentielles sur le marché des résidences services pour étudiants et voyageurs d’affaires, nous allons désormais cibler le marché des seniors en Allemagne. Avec l’évolution démographique, la génération des seniors souhaite disposer de nouvelles formes d’habitat partagé et Pantera AG leur propose les réponses adéquates. Avec le soutien financier et opérationnel de Nexity, nous pourrons doubler la taille de notre portefeuille pour atteindre un chiffre d’affaires potentiel de plus de 1 milliard d’euros en 2022.»

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.





À PROPOS DE PANTERA AG

Pantera AG, basé à Cologne, développe et commercialise des programmes immobiliers. Au-delà d’un immobilier pour investisseurs individuels et pour occupants, pantera AG propose également des projets conçus spécifiquement pour des investisseurs institutionnels comme des fonds d’investissements, des fonds de pension ou compagnies d’assurances. Pantera AG propose une offre multi-usages sur l’ensemble du territoire allemand au travers de 4 segments : « Classic » (rénovation de biens immobiliers), « Design », « Premium » et « Return » (résidences gérées meublées pour étudiants, voyageurs d’affaires, seniors ainsi que des hôtels). Par ailleurs, Pantera AG offre, à travers sa filiale pantera Monument, une expertise spécifique pour les monuments historiques ou pour les zones de réhabilitation urbaine à l’échelle nationale. Michael Ries est le Directeur général de la société.

