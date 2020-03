Til

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 Copenhagen K





Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet på grund af usikkerhed omkring prisdannelsen på de underliggende aktiver. Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:



PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)

PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Lars Louw Pedersen på telefon 38 42 21 42.