Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 09.03.2020

Share buy-back programme - week 10

The share buy-back programme runs from and including 5 March 2020 up to and including 30 June 2020. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 150 million under a share buy-back programme, see company announcement of 4 March 2020.

The programme will be implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



-



-



- 5 March 2020 6,500 448.04 2,912,260 6 March 2020 6,500 436.46 2,836,990 Total under the share buy-back programme



13,000



442.25



5,749,250

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·13,000 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.04 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 89 454 XCSE 20200305 9:05:01.381000 2 454 XCSE 20200305 9:05:01.381000 66 456,5 XCSE 20200305 9:11:08.067000 5 455 XCSE 20200305 9:13:05.386000 71 455 XCSE 20200305 9:13:05.386000 62 454,5 XCSE 20200305 9:18:25.902000 64 454 XCSE 20200305 9:20:13.315000 60 451,5 XCSE 20200305 9:32:04.380000 82 452 XCSE 20200305 9:34:25.290000 71 451,5 XCSE 20200305 9:37:30.347000 92 451,5 XCSE 20200305 9:49:49.741000 76 451,5 XCSE 20200305 9:49:49.741000 129 452 XCSE 20200305 9:59:02.124000 48 452 XCSE 20200305 10:05:57.556000 81 452 XCSE 20200305 10:05:57.556000 55 452 XCSE 20200305 10:05:57.556000 72 451 XCSE 20200305 10:06:15.208000 61 448,5 XCSE 20200305 10:12:45.817000 67 448 XCSE 20200305 10:13:15.492000 84 449,5 XCSE 20200305 10:20:18.501000 60 448,5 XCSE 20200305 10:25:19.387000 2 447,5 XCSE 20200305 10:34:02.109000 203 448,5 XCSE 20200305 10:54:01.861000 31 448,5 XCSE 20200305 11:01:10.442000 29 448,5 XCSE 20200305 11:01:10.464000 65 450 XCSE 20200305 11:08:13.347000 71 449,5 XCSE 20200305 11:20:15.624000 103 449 XCSE 20200305 11:24:58.906000 68 449 XCSE 20200305 11:24:58.906000 104 451 XCSE 20200305 11:55:07.586000 138 451 XCSE 20200305 11:55:07.586000 8 451 XCSE 20200305 11:55:07.586000 8 451 XCSE 20200305 11:55:07.586000 66 450,5 XCSE 20200305 12:04:04.109000 6 452 XCSE 20200305 12:17:20.497000 71 452 XCSE 20200305 12:17:33.529000 77 452 XCSE 20200305 12:23:53.040000 23 451,5 XCSE 20200305 12:33:54.110000 60 451,5 XCSE 20200305 12:33:54.110000 59 451 XCSE 20200305 12:48:25.000000 29 450,5 XCSE 20200305 13:04:58.107000 16 450,5 XCSE 20200305 13:08:12.949000 61 450,5 XCSE 20200305 13:11:42.711000 96 450 XCSE 20200305 13:18:51.529000 65 449 XCSE 20200305 13:21:28.062000 50 449 XCSE 20200305 13:28:58.577000 63 448,5 XCSE 20200305 13:35:25.301000 76 448 XCSE 20200305 13:48:06.508000 71 446,5 XCSE 20200305 13:56:22.490000 236 446,5 XCSE 20200305 13:56:22.490000 93 446 XCSE 20200305 14:08:21.653000 93 446 XCSE 20200305 14:08:59.640000 120 446 XCSE 20200305 14:19:44.721000 77 445,5 XCSE 20200305 14:20:17.077000 58 445 XCSE 20200305 14:27:22.122000 64 444,5 XCSE 20200305 14:33:28.182000 66 444,5 XCSE 20200305 14:35:59.947000 10 444 XCSE 20200305 14:55:22.740000 34 444 XCSE 20200305 14:56:41.171000 113 444 XCSE 20200305 15:02:19.207000 73 443 XCSE 20200305 15:02:47.484000 28 443 XCSE 20200305 15:02:47.484000 74 442,5 XCSE 20200305 15:14:29.868000 31 441,5 XCSE 20200305 15:15:27.514000 137 441,5 XCSE 20200305 15:15:27.514000 75 441,5 XCSE 20200305 15:19:50.823000 39 441,5 XCSE 20200305 15:20:08.523000 97 441 XCSE 20200305 15:22:13.158000 8 445,5 XCSE 20200305 15:29:57.107000 54 445,5 XCSE 20200305 15:29:57.107000 84 446,5 XCSE 20200305 15:34:48.844000 253 446,5 XCSE 20200305 15:40:12.765000 69 446,5 XCSE 20200305 15:40:12.765000 5 446 XCSE 20200305 15:46:43.173000 53 446 XCSE 20200305 15:48:35.699000 70 445,5 XCSE 20200305 15:53:56.518000 70 445,5 XCSE 20200305 15:53:56.518000 67 445,5 XCSE 20200305 15:53:56.518000 70 445,5 XCSE 20200305 15:53:56.522000 87 445,5 XCSE 20200305 16:01:09.270000 100 447,5 XCSE 20200305 16:34:50.967000 73 447,5 XCSE 20200305 16:34:50.967000 151 447 XCSE 20200305 16:37:01.281000 125 447 XCSE 20200305 16:38:57.064000 48 447 XCSE 20200305 16:38:57.064000 44 447,5 XCSE 20200305 16:41:22.967000 141 447,5 XCSE 20200305 16:41:22.967000 50 447,5 XCSE 20200305 16:44:08.135000 1 447,5 XCSE 20200305 16:44:08.135000 50 447,5 XCSE 20200305 16:44:12.101000 2 447,5 XCSE 20200305 16:44:12.101000 50 447,5 XCSE 20200305 16:44:16.106000 4 447,5 XCSE 20200305 16:44:16.106000 50 447,5 XCSE 20200305 16:44:20.074000 4 447,5 XCSE 20200305 16:44:20.074000 50 447,5 XCSE 20200305 16:44:24.064000 4 447,5 XCSE 20200305 16:44:24.064000 29 447,5 XCSE 20200305 16:44:28.061000 17 441 XCSE 20200306 9:00:25.324000 42 441 XCSE 20200306 9:00:25.324000 5 439 XCSE 20200306 9:08:58.458000 219 439 XCSE 20200306 9:08:58.458000 79 442 XCSE 20200306 9:10:24.038000 60 439,5 XCSE 20200306 9:11:36.526000 70 440 XCSE 20200306 9:15:38.953000 55 439,5 XCSE 20200306 9:22:40.472000 74 439,5 XCSE 20200306 9:24:22.630000 59 436,5 XCSE 20200306 9:30:00.710000 78 435,5 XCSE 20200306 9:31:43.262000 60 433,5 XCSE 20200306 9:32:48.561000 25 432,5 XCSE 20200306 9:35:59.197000 36 432,5 XCSE 20200306 9:35:59.197000 98 434,5 XCSE 20200306 9:42:00.665000 65 435,5 XCSE 20200306 9:47:00.711000 14 435,5 XCSE 20200306 9:47:00.711000 7 436,5 XCSE 20200306 9:49:19.281000 68 436,5 XCSE 20200306 9:49:19.281000 66 439 XCSE 20200306 9:53:33.063000 101 437,5 XCSE 20200306 9:53:36.505000 60 440 XCSE 20200306 9:59:11.781000 114 439,5 XCSE 20200306 10:10:09.547000 33 439,5 XCSE 20200306 10:11:46.870000 114 439,5 XCSE 20200306 10:11:46.870000 31 439,5 XCSE 20200306 10:13:40.317000 114 438 XCSE 20200306 10:15:31.960000 82 438,5 XCSE 20200306 10:24:09.975000 87 437,5 XCSE 20200306 10:31:18.883000 32 437,5 XCSE 20200306 10:34:16.600000 31 437,5 XCSE 20200306 10:34:16.600000 49 437 XCSE 20200306 10:36:06.338000 27 437 XCSE 20200306 10:36:06.338000 1 437 XCSE 20200306 10:36:06.338000 14 437 XCSE 20200306 10:36:06.338000 25 436,5 XCSE 20200306 10:42:13.283000 50 436,5 XCSE 20200306 10:44:26.066000 64 435 XCSE 20200306 10:48:23.943000 97 435,5 XCSE 20200306 10:56:57.584000 59 434 XCSE 20200306 10:58:28.373000 57 433,5 XCSE 20200306 11:07:52.206000 78 432 XCSE 20200306 11:13:20.308000 84 433 XCSE 20200306 11:16:09.444000 72 435 XCSE 20200306 11:20:59.729000 58 434,5 XCSE 20200306 11:28:22.040000 58 434 XCSE 20200306 11:38:57.303000 94 438,5 XCSE 20200306 12:07:22.005000 105 438,5 XCSE 20200306 12:07:22.005000 89 438,5 XCSE 20200306 12:07:29.352000 91 436,5 XCSE 20200306 12:09:28.769000 55 436 XCSE 20200306 12:12:18.874000 57 436,5 XCSE 20200306 12:29:41.837000 55 436 XCSE 20200306 12:31:53.540000 59 436,5 XCSE 20200306 12:49:14.720000 283 435 XCSE 20200306 13:52:05.122000 110 435 XCSE 20200306 13:52:05.122000 213 435,5 XCSE 20200306 14:32:06.363907 450 436,5 XCSE 20200306 14:50:19.198880 50 436,5 XCSE 20200306 14:50:19.198880 5 436,5 XCSE 20200306 14:52:14.055000 100 436,5 XCSE 20200306 15:02:32.661000 1 436 XCSE 20200306 15:08:25.594000 55 436 XCSE 20200306 15:08:25.594000 59 435 XCSE 20200306 15:14:29.811000 60 434,5 XCSE 20200306 15:17:16.102000 32 434,5 XCSE 20200306 15:21:42.672000 28 434,5 XCSE 20200306 15:21:42.672000 58 433,5 XCSE 20200306 15:28:10.103000 138 434,5 XCSE 20200306 15:34:35.557000 80 434 XCSE 20200306 15:45:41.764000 44 435 XCSE 20200306 15:48:15.373000 177 435 XCSE 20200306 15:48:15.373000 71 435 XCSE 20200306 15:48:15.373000 64 434 XCSE 20200306 15:51:53.677000 25 434 XCSE 20200306 15:57:42.125000 4 435,5 XCSE 20200306 16:05:53.128000 2 435,5 XCSE 20200306 16:06:53.117000 173 435,5 XCSE 20200306 16:07:45.851000 51 435,5 XCSE 20200306 16:07:45.865000 139 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.352000 13 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.352000 1 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.352000 14 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.373000 29 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.373000 1 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.374000 62 435,5 XCSE 20200306 16:12:19.375000 23 436,5 XCSE 20200306 16:21:13.600000 67 436,5 XCSE 20200306 16:24:26.541000 77 436,5 XCSE 20200306 16:26:48.485000 347 438 XCSE 20200306 16:34:46.098513

Attachment