GAND, Belgique, 09 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une entreprise de transformation alimentaire et de protection des cultures à l'essor rapide qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, a annoncé aujourd'hui la deuxième clôture d'un tour de financement de série C avec 10 millions d'euros, portant le montant total de capital levé dans le cadre du tour de série C à 45 millions €.

La deuxième clôture du tour de série C a été soutenue par les actionnaires actuels et inclut le nouvel investisseur spécialisé Novalis LifeSciences. Novalis LifeSciences est une société d'investissement et de conseil pour l'industrie des sciences de la vie, basée à Hampton, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Marijn Dekkers, ancien PDG de Bayer AG et président de Novalis LifeSciences, rejoindra le conseil d'administration de Biotalys en tant qu'observateur.

Marijn Dekkers, président de Novalis LifeSciences, a commenté : « Novalis LifeScience s'intéresse beaucoup aux biotechnologies révolutionnaires qui peuvent remplacer les pesticides synthétiques. Les solutions de biocontrôle basées sur les protéines développées par Biotalys sont une nouvelle catégorie prometteuse pour ces agents de protection des cultures et des aliments du futur. Nous sommes impatients de faire partie de cette entreprise passionnante. »

Le produit du financement sera utilisé à des fins de poursuite du développement, d'enregistrement et de production à l'échelle commerciale du produit biofongicide le plus avancé de Biotalys et pour concevoir la plateforme de recherche de l'entreprise. Le lancement de son premier biofongicide est prévu pour 2022 sur le marché des fruits et légumes aux États-Unis. Les fonds serviront également à soutenir le développement accéléré du pipeline de produits innovant avec des applications au niveau des principaux ravageurs et maladies touchant les produits alimentaires et les cultures.

« Au nom de l'ensemble des actionnaires de Biotalys, nous souhaitons la bienvenue à notre investisseur basé aux États-Unis, Novalis LifeSciences. Marijn Dekkers apportera sa vaste expertise dans le secteur agroalimentaire à notre conseil très actif et nous aidera à hisser la société au niveau supérieur. Biotalys est très avancée dans la découverte et le développement d'un solide pipeline de biocontrôles innovants, répondant aux attentes en rapide évolution des agriculteurs et des consommateurs. Cette entreprise agroalimentaire révolutionnaire tient ses promesses », a ajouté Lieven De Smedt, président du conseil de Biotalys.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire est sûr et durable.

Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, la société développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette.

Les solutions de biocontrôle uniques de Biotalys, basées sur les protéines, combinent les caractéristiques et la consistance de haute performance des produits chimiques avec le profil de sécurité propre des produits biologiques, ce qui en fait les agents idéaux en termes de protection des cultures pour les applications pré-récolte comme post-récolte. La société est en passe de lancer son premier biofongicide aux États-Unis en 2022, avec par la suite des commercialisations dans le monde entier.