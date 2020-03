GHENT, Bélgica, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa de proteção de alimentos e culturas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de biocontroles à base de proteínas, anunciou hoje o fechamento da sua segunda rodada de financiamento da Série C com € 10 milhões, elevando o montante total de capital arrecadado através de sua Série C para € 45 milhões.



O fechamento da segunda rodada da Série C foi apoiado pelos atuais acionistas além do novo investidor especialista Novalis LifeSciences. A Novalis LifeSciences é uma empresa de investimentos e consultoria da indústria de ciências da vida, com sede em Hampton, New Hampshire, EUA. Marijn Dekkers, ex-CEO da Bayer AG e Presidente da Novalis LifeSciences, passará a fazer parte do Conselho de Administração da Biotalys como Observador.

Marijn Dekkers, Presidente da Novalis LifeSciences comentou: “A Novalis LifeScience está muito interessada em biotecnologias inovadoras que podem substituir pesticidas sintéticos. As soluções de biocontrole à base de proteínas desenvolvidas pela Biotalys são uma nova classe promissora desses futuros agentes de proteção de alimentos e culturas. Estamos empolgados em fazer parte desta empresa tão inovadora".

Os recursos arrecadados serão usados no desenvolvimento, registro e produção em escala comercial do produto biofungicida mais avançado da Biotalys e para continuar a expandir a plataforma única de descoberta da empresa. O lançamento do primeiro biofungicida está previsto para 2022 no mercado de frutas e legumes dos EUA. Além disso, os recursos apoiarão o desenvolvimento acelerado do pipeline de produtos inovadores com aplicações em alimentos, pragas e doenças vitais para as culturas.

“Em nome de todos os acionistas da Biotalys, damos calorosas boas-vindas à nossa investidora norte-americana Novalis LifeSciences. Marijn Dekkers traz sua ampla experiência agroindústria para o nosso conselho muito ativo e nos ajudará a levar a empresa ao próximo nível. A Biotalys está bem avançada na descoberta e desenvolvimento de um forte pipeline de biocontroles inovadores, atendendo às expectativas dos agricultores e consumidores em rápida evolução. Um jogo que muda a empresa de agro tecnologia cumprindo suas promessas", acrescentou Lieven De Smedt, Presidente do Conselho da Biotalys.

Sobre a Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de alimentos e culturas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a empresa desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros com novos modos de ação, abordando as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato.

Os bioativos à base de proteínas da Biotalys combinam as características e consistência dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das colheitas ideais para as aplicações pré e pós-colheita. A empresa está alinhada para lançar seu primeiro biofungicida nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.