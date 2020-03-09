比利时根特, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，今天宣布其C轮融资第二次以1000万欧元结束，通过C系列融资的总金额达到4500万欧元。

C轮第二次融资的结束得到了现有股东的支持，同时包含新的专业投资者Novalis LifeSciences。Novalis LifeSciences是一家生命科学行业的投资和咨询公司，总部位于美国新罕布什尔州汉普顿。拜耳公司前首席执行官、Novalis LifeSciences董事长Marijn Dekkers将以观察员身份加入Biotalys董事会。

Novalis LifeSciences主席Marijn Dekkers评论说，“Novalis LifeScience对可以替代合成农药的突破性生物技术非常有兴趣。由Biotalysis开发的基于蛋白质的生物防治解决方案是一类很有前途的新型粮食和作物保护剂。我们期待成为这家令人兴奋的公司的一员。”

融资所得款项将用于Biotalysis最先进的生物杀真菌剂产品的进一步开发、注册和商业规模生产，并继续扩大和打造公司独特的发现平台。其首款生物杀菌剂产品计划于2022年在美国水果和蔬菜市场推出。此外，这些资金将为加速开发创新产品梯队提供支持，它们将应用于重要的粮食和作物病虫害。

“我们代表Biotalys的所有股东热烈欢迎美国投资者Novalis LifeSciences。Marijn Dekkers将为我们非常活跃的董事会带来其广泛的农业专业知识，帮助我们将公司推向下一个层次。Biotalysis在发现和开发强大的创新生物防治管道方面取得了大幅进展，满足了快速发展的农民和消费者的期望。一家改变游戏规则的AgTech公司兑现了自己的承诺，”Biotalys董事会主席Lieven De Smedt补充道。

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，该公司开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。

Biotalys独特的基于蛋白质的生物防治技术将化学品的高性能特性与生物制品的清洁安全性相结合，使其成为作物收获前和收获后应用的理想作物保护剂。公司有望在2022年在美国推出其首款生物杀真菌剂，随后将推向全球市场。