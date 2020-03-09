比利時根特, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家發展迅速且具有變革性的食品和農作物保護公司，目前正在開發新一代蛋白質生物防治產品，並於今天宣佈其 C 系列的第二輪融資 1,000 萬歐元，使通過 C 系列融資的總資金達到 4,500 萬歐元。

第二輪 C 系列融資結束得到了現有股東的支持，其中包括新的專業投資者 Novalis LifeSciences。Novalis LifeSciences 是一家生命科學業界的投資和諮詢公司，總部位於美國新罕布什爾州漢普頓，Marijn Dekkers 是拜耳股份公司(Bayer AG) 的前任行政總裁 及 Novalis LifeSciences 的主席，他將以 Biotalys 董事會成員的身份擔任監察員。

Novalis LifeSciences 的主席 Marijn Dekkers 評論道：「Novalis LifeScience 對可替代合成農藥的突破性生物技術非常感興趣。」 由 Biotalys 開發的蛋白質生物防治解決方案，是這些未來食品和農作物保護劑中非常具前途的新星。我們期待成為這家令人振奮的公司的成員。」

所籌集的資金將用於 Biotalys 最先進的生物殺真菌劑產品的進一步開發、註冊及商業規模生產，並將繼續擴展和構建公司獨特的開發平台。其首個生物殺菌劑計劃於 2022 年在美國水果和蔬菜市場推出。此外，這些資金將支持加速開發創新產品管道，應用於食品和農作物上主要的病蟲害。

「我們代表 Biotalys 的所有股東，對我們在美國的投資者 Novalis LifeSciences 表示熱烈歡迎。Marijn Dekkers 將為我們非常活躍的董事會帶來廣泛的農業工業專業知識，並幫助我們將公司推向新的里程。Biotalys 在開發和發展強大的創新生物控制技術方面非常先進，可以滿足在不斷發展中的農民及消費者的期望。一家在改變業界的農業科技公司兌現了他們的諾言。」Biotalys 董事長 Lieven De Smedt 補充道。

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全的食品供應。

憑藉其突破性技術平台，公司開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式新穎，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。

Biotalys 的獨特蛋白質生物防治與化學品的高效能特性及生物製品的清潔安全性和一致性相結合，使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。該公司擬定於 2022 年在美國推出其首個生物殺菌劑，隨後將其引入全球市場。