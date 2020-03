Investeringsforeningen C WorldWide – Anmodning om suspension På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier. Indtil situationen er afklaret, anmoder C WorldWide om suspension af nedenstående afdelinger Afdeling Globale Aktier KL - DK0010157965 Afdeling Globale Aktier Akk. KL - DK0060655702 Afdeling Globale Aktier Etik KL - DK0060287217 Afdeling Stabile Aktier KL- DK0010312529 Afdeling Emerging Markets KL - DK0015945166 Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes på telefon 3546 3500. Med venlig hilsen Investeringsforeningen C WorldWide