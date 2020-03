Communiqué de presse

Bruxelles, le 9 mars 2020

Orange Belgium lance un nouveau portefeuille

mobile: GO, la première offre mobile

pour les familles en Belgique

Orange Belgium confirme une fois de plus son positionnement de ‘bold challenger’ en augmentant les données mobiles et en introduisant des remises inédites pour les familles en Belgique

Orange Belgium annonce aujourd’hui une nouvelle augmentation des volumes de données mobiles dans ses offres mobiles afin de soutenir davantage l’évolution des usages des consommateurs. Le résultat est un portefeuille mobile entièrement remanié, baptisé GO. Ce portefeuille GO simplifié ne comprend pas plus de 4 abonnements mobiles à un prix compétitif et offre des volumes de données mobiles encore plus abondants. Orange GO est particulièrement intéressant pour les familles, avec des réductions familiales inédites, sans avoir à partager un forfait de données collectif.

Miser toujours plus sur les données…

Depuis le début de l'année 2018, l'utilisation des données mobiles par les clients d'Orange Belgium a été multipliée par 2,5 pour atteindre 4,5 GB/mois fin 2019 grâce au lancement des offres illimitées d'Orange et à la croissance des usages numériques tels que le streaming vidéo, les jeux et les réseaux sociaux. Et cette croissance n'est pas prête de s'arrêter dans un avenir proche. C'est pourquoi Orange Belgium a augmenté les volumes de données mobiles de son nouveau portefeuille mobile GO. Il est conçu pour permettre aux clients de modeler l'offre en fonction de leurs besoins individuels ou familiaux. Les clients d'Orange sont aux commandes et ont l’embarras du choix :





Des anciens abonnements ‘animaux’ aux nouveaux abonnements GO, voici quelques exemples :

Les clients d'Orange ayant un abonnement Koala reçoivent aujourd’hui 4 GB pour 20 €/mois. Opter pour le nouvel abonnement GO Plus signifie 1 GB supplémentaire => 5 GB de données mobiles pour le même prix de 20 €/mois.



Les clients d’Orange ayant un abonnement Aigle reçoivent aujourd’hui un volume illimité de données mobiles, avec 20 GB à vitesse maximale pour 40 €/mois. Avec le nouvel abonnement GO Unlimited, ils continuent à bénéficier de données illimitées, mais avec 30 GB à vitesse maximale, pour le même prix de 40 €/mois.

Ces changements complètent la toute récente augmentation du volume de données de l'abonnement Guépard, qui passe de 8 à 15 GB pour le même prix de 30 €/mois. Cette offre inchangée devient désormais GO Intense.

Ces évolutions sont tout à fait cohérentes avec la promesse d'Orange Belgium d'augmenter les données, et non les prix.

Miser toujours plus sur les données… pour chaque membre de la famille

Avec GO, Orange Belgium est fier de présenter la première offre mobile pour les familles en Belgique, avec des réductions familiales intéressantes dès GO Intense. En outre, chaque membre de la famille élabore son forfait personnel en fonction de ses besoins individuels en matière de données : pas de solution unique ni de forfait de données partagé.

Quelques exemples de réductions pour les familles :

Une famille avec 2 abonnements Koala bénéficie aujourd'hui de 4 GB de données mobiles par abonnement (+ appels & SMS illimités) pour 2 x 20 €/mois. Pour le même prix, ils peuvent désormais obtenir 2 GO Plus avec 5 GB chacun. Grâce à la réduction famille GO, ils peuvent même obtenir 2 GO Intense avec 15 GB chacun pour seulement 1 € de plus par abonnement !



Une famille avec 2 abonnements Guépard bénéficie aujourd'hui de 15 GB de données mobiles par abonnement (+ appels & SMS illimités) pour 2 x 30 €/mois. Grâce à la réduction famille GO, ils peuvent économiser immédiatement 18 €/mois pour les mêmes volumes de données (2 GO Intense avec 15 GB chacun pour 2 x 21 €/mois). Ils peuvent également passer à l'offre illimitée pour seulement 1 € de plus par abonnement (2 GO Unlimited pour 2 x 31 €/mois).



Une famille avec 2 abonnements Aigle bénéficie aujourd'hui de données illimitées pour 2 x 40 €/mois par abonnement. Grâce à la réduction famille GO, ils peuvent économiser immédiatement 18 €/mois pour les mêmes volumes de données (2 GO Unlimited pour 2 x 31 €/mois) !

Miser toujours plus sur les données… pour Love

Combiner GO avec Love offre également des avantages supplémentaires, par exemple :

·Un abonnement mobile GO Intense (30 €/mois) combiné à Love Duo (34 €/mois) donne au client un accès illimité à l'internet fixe, 15 GB de données mobiles + appels et SMS illimités pour seulement 55 €/mois au lieu de 64 €/mois.

Casser les conventions des télécoms depuis 2017

En 2017, Orange Belgium a lancé son offre internet et TV haut débit Love, dont le prix n'a jamais augmenté, et qui est rapidement devenue l'offre convergente (haut débit, TV, mobile) au meilleur rapport qualité-prix, défiant les offres groupées onéreuses du duopole sur le marché fixe.

En 2018, Orange Belgium a lancé le premier abonnement belge de données mobiles illimitées, établissant ainsi une nouvelle norme sur le marché.

En 2019, Orange Belgium a lancé Love Duo : l'offre très attendue internet mobile + fixe, sans télévision, permettant au client de ne payer que les services dont il a besoin.

Avec le lancement de GO, Orange Belgium casse une nouvelle convention télécom en proposant la première offre mobile pour les familles et en augmentant les volumes de données pour tous.

Comment obtenir les offres GO

Les clients d'Orange ainsi que les nouveaux clients souhaitant bénéficier de ces offres enrichies peuvent facilement le faire sur www.orange.be , en appelant le 0800 177 35, en se rendant dans un point de vente Orange (à partir du 10 mars), ou simplement via leur application MyOrange (disponible dans les prochains jours).

Les clients d'Orange peuvent conserver leurs offres ‘animaux’ existantes, mais ces dernières ne seront plus commercialisées.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, déclare : « Chez Orange Belgium, casser les conventions des télécoms est inscrit dans notre ADN. Nous avons dit « non » aux augmentations de prix, nous avons établi de nouvelles normes sur le marché en Belgique avec nos offres illimitées, et avec Love Duo, nous avons permis à nos clients de ne payer que les services dont ils ont besoin. Avec notre nouveau portefeuille GO, nous sommes fiers de présenter la première offre mobile pour les familles en Belgique, ainsi que des forfaits de données plus étendus et des offres Love améliorées ».

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium, ajoute : « Les clients d'Orange ont l'habitude de choisir et de payer exactement ce dont ils ont besoin. Et cela ne change pas avec GO. Au contraire, les volumes généreux de données mobiles répondent au besoin croissant de connectivité illimitée pour tous, avec des avantages supplémentaires pour les familles, car chacun bénéficie de son propre volume de données, pas besoin de partager, juste se faire plaisir. Grâce à nos réductions familiales GO, chaque membre de la famille peut soit faire de véritables économies, soit obtenir un volume de données beaucoup plus grand pour seulement 1 € de plus. En outre, nos prix n'augmentent pas après 3 ou 6 mois ; nos offres restent avantageuses et simples, comme au début. »

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultraperformant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l’objet d’investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).



