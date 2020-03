Persbericht

Brussel, 9 maart 2020

ONDER EMBARGO tot 9/03/2020 11u00

Orange Belgium introduceert nieuwe mobiele portefeuille: GO, de eerste mobiele

gezinsformule in België

Orange Belgium bevestigt opnieuw zijn positionering als bold challenger met nog meer mobiele data en ongeziene gezinskortingen in België

Orange Belgium kondigt aan dat het de mobiele data in zijn mobiele abonnementen opnieuw verhoogt om de ontwikkelingen in het verbruikspatroon van de consument te blijven ondersteunen. Het resultaat is een volledig vernieuwde mobiele portefeuille onder de naam GO. Deze vereenvoudigde GO-portefeuille bestaat uit slechts vier mobiele abonnementen tegen een scherpe prijs en met een royaal volume aan mobiele data. Orange GO is extra interessant voor gezinnen, met ongeziene gezinskortingen zonder dat gezinsleden een collectieve databundel hoeven te delen.

Focus op data, data, data, …

In vergelijking met begin 2018 verbruikten klanten van Orange Belgium eind 2019 2,5 maal zoveel mobiele data, ofwel 4,5 GB/maand. Die toename was toe te schrijven aan de introductie van de onbeperkte (de unlimited) abonnementen van Orange en het toenemende gebruik van digitale toepassingen zoals videostreaming, gaming en sociale netwerken. En op korte termijn is het einde van deze groei nog niet in zicht. Daarom heeft Orange Belgium het mobiele-datavolume van zijn nieuwe mobiele GO-portefeuille nog verder uitgebreid. GO is zodanig ontworpen dat de klant zijn abonnement precies kan vormgeven volgens zijn individuele behoeften of die van zijn gezin. Klanten van Orange Belgium hebben het roer in handen en kiezen precies wat ze nodig hebben:

Van de oude dierenabonnementen naar de nieuwe GO-abonnementen, enkele voorbeelden:

Orange-klanten met een Koala-abonnement krijgen nu 4 GB voor € 20/maand. Wie kiest voor het nieuwe GO Plus-abonnement krijgt 1 GB extra, ofwel 5 GB mobiele data voor dezelfde prijs van € 20/maand.



Orange-klanten met een Arend-abonnement krijgen nu een onbeperkt volume mobiele data, met 20 GB tegen maximale snelheid voor € 40/maand. Met het nieuwe GO Unlimited-abonnement profiteren ze nog steeds van een onbeperkt mobiele-datavolume, maar met 30 GB tegen maximale snelheid, voor dezelfde prijs van € 40/maand.

Deze upgrades vormen een aanvulling op de zeer recente beslissing om het datavolume van het Cheetah-tariefplan te verhogen van 8 GB tot 15 GB voor dezelfde prijs van € 30/maand. Dit abonnement blijft hetzelfde, maar heet vanaf nu GO Intense.

Deze veranderingen sluiten perfect aan bij de belofte van Orange Belgium om datavolume te verhogen, en geen prijzen.

Focus op data, data, data, … voor elk lid van het gezin

Met GO introduceert Orange Belgium de eerste mobiele gezinsformule in België, met aantrekkelijke gezinskortingen vanaf GO Intense. Daarnaast kan elk lid van het gezin zijn persoonlijke bundel precies aanpassen aan zijn eigen databehoeften: er is geen totaaloplossing voor iedereen en geen gedeeld datapakket.

Enkele voorbeelden van gezinskortingen:

Een gezin met twee Koala-abonnementen profiteert vandaag van 4 GB mobiele data elk (+ onbeperkt bellen en sms'en) voor 2x € 20/maand. Voor dezelfde prijs kunnen ze nu kiezen voor 2 GO Plus-abonnementen met elk 5 GB. Dankzij de GO-gezinskorting kunnen ze voor slechts € 1 extra per abonnement zelfs 2 GO Intense-abonnementen met elk 15 GB nemen!



Een gezin met twee Cheetah-abonnementen profiteert vandaag van 15 GB mobiele data elk (+ onbeperkt bellen en sms'en) voor 2x € 30/maand. Dankzij de GO-gezinskorting kunnen ze meteen € 18/maand besparen voor dezelfde databundels (2 GO Intense met elk 15 GB voor 2 x € 21/maand). Of ze kunnen voor slechts € 1 extra per abonnement upgraden naar onbeperkte data (2 GO Unlimited voor 2 x € 31/maand).



Een gezin met vandaag 2 Arend-abonnementen profiteert voor 2 x € 40/maand van onbeperkte data voor elk abonnement. Dankzij de GO-gezinskorting kunnen ze meteen € 18/maand besparen voor dezelfde databundels (2 GO Unlimited voor 2 x € 31/maand)!

Focus op data, data, data, … voor LOVE

GO in combinatie met LOVE levert ook extra voordelen op, zoals:

·Een mobiel abonnement GO Intense (€ 30/maand) in combinatie met LOVE Duo (€ 34/maand) geeft de klant volledig onbeperkt vast internet, 15 GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms'en voor slechts € 55/maand in plaats van € 64/maand.

Orange Belgium herschrijft de spelregels voor de telecomsector al sinds 2017

In 2017 introduceerde Orange Belgium zijn LOVE-formule voor breedbandinternet en tv, waarvan de prijs nooit is gestegen. Al snel werd LOVE het convergente aanbod (breedband, tv, mobiel) met de beste prijs-kwaliteitverhouding dat de dure bundels van het duopolie op de markt voor vastelijndiensten het vuur aan de schenen legde.

In 2018 creëerde Orange Belgium een nieuwe marktstandaard door het allereerste Belgische abonnement met onbeperkte mobiele data te introduceren.

In 2019 lanceerde Orange Belgium LOVE Duo: de langverwachte bundel van mobiel en vast internet, zonder televisie, zodat de klant alleen hoefde te betalen voor wat hij nodig had.

Met de introductie van GO haalt Orange Belgium alweer een traditionele telecomconventie onderuit, met het eerste mobiele gezinsaanbod en meer datavolume voor iedereen.

Hoe kunnen klanten profiteren van de nieuwe GO-formules?

Bestaande en nieuwe klanten van Orange Belgium die van deze abonnementsupgrades willen profiteren, kunnen dat eenvoudig doen via www.orange.be , door te bellen naar 0800 177 35, of door zich naar een Orange-shop te begeven (vanaf 10 maart), of gewoon via hun MyOrange-app (beschikbaar in de loop van de volgende dagen).

Klanten van Orange kunnen hun bestaande 'dieren'-abonnementen behouden, maar ze worden niet langer aangeboden.

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium: "Bij Orange Belgium zit het herschrijven van de traditionele telecomregels in onze genen. We zeiden al 'nee' tegen prijsverhogingen, we voerden in België een nieuwe marktstandaard in met onze onbeperkte abonnementen, en dankzij LOVE Duo hoeven onze klanten alleen te betalen voor de diensten die ze nodig hebben. Met onze nieuwe GO-portefeuille kunnen we nu trots het eerste mobiele gezinsaanbod in België introduceren, samen met bundels met meer data en verbeterde LOVE-aanbiedingen."

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium: "Klanten van Orange Belgium zijn het gewend dat ze precies kunnen kiezen wat ze nodig hebben en alleen daarvoor hoeven te betalen. Dat is met GO niet anders. Integendeel: de royale volumes aan mobiele data voldoen aan de steeds grotere behoefte aan onbeperkte connectiviteit voor iedereen, met extra voordelen voor gezinnen: iedereen profiteert zorgeloos van zijn eigen datavolume, zonder het met elkaar te hoeven delen. Dankzij onze GO-gezinskortingen kan elk lid van het gezin ofwel veel besparen, ofwel veel meer data krijgen voor slechts € 1 extra. Bovendien gaan onze prijzen na 3 of 6 maanden niet omhoog: wij houden alles aantrekkelijk en eenvoudig, zoals altijd."

Meer info op www.orange.be

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg is Orange ook actief in Luxemburg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vastelijndiensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontact

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com - +32 477 69 87 73

Annelore Marynissen – Annelore.marynissen@orange.com - +32 479 016 058

press@orange.be

Bijlage