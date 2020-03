9 March 2020

Announcement no. 18/2020

Alm. Brand – Weekly report on share buybacks

In the period 2 March 2020 to 6 March 2020, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 7.4 million as part of the share buyback programme announced on 5 February 2019. Of the total share buyback programme of up to DKK 235 million, ordinary share buybacks account for up to DKK 200 million, while DKK 35 million is bought for purposes of the group’s share-based remuneration programme as announced 11 December 2018. The share buyback programme is expected to run until the end of March 2020.

In aggregate, shares of DKK 227.0 million have been bought back, equivalent to 96.6% of the overall programme. Out of the total share buyback, an amount of DKK 196.9 million relates to the ordinary share buyback of up to DKK 200 million, equivalent to a total of 98.5% of this programme.

Under the share buyback programme, the following transactions were made in week 10:

Date No. of

shares Average purchase price (DKK) Transaction value

(DKK) 2 March 2020 27,628 55.91 1,544,681 3 March 2020 24,865 57.27 1,424,019 4 March 2020 24,865 56.92 1,415,316 5 March 2020 20,721 55.87 1,157,682 6 March 2020 34,535 54.13 1,869,380 Accumulated during the period 132,614 55.88 7,411,078 Accumulated under the share buyback programme 4,001,690 56.74 227,043,363

Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014, also referred to as the Market Abuse Regulation.

Following the above transactions, Alm. Brand holds 3,704,711 own shares, equivalent to 2.3% of the share capital.

Transactional data relating to share buybacks are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.

Detailed transaction data

02 March 2020 03 March 2020 04 March 2020 05 March 2020 06 March 2020 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 27.628 55,91 24.865 39,89 24.865 56,92 20.721 55,87 34.535 32,96 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 27.628 55,91 24.865 57,27 24.865 56,92 20.721 55,87 34.535 54,13





02 March 2020 Volume Price Venue Time CET 27.628 55,91 33 57,10 XCSE 20200302 9:04:21.980000 479 57,20 XCSE 20200302 9:10:27.406000 373 57,20 XCSE 20200302 9:12:31.248000 339 57,20 XCSE 20200302 9:18:05.317000 57 57,10 XCSE 20200302 9:22:55.335000 293 57,10 XCSE 20200302 9:22:55.335000 348 57,10 XCSE 20200302 9:38:24.977000 298 57,00 XCSE 20200302 9:44:22.526000 292 57,00 XCSE 20200302 9:44:22.526000 339 56,70 XCSE 20200302 9:52:05.249000 609 56,50 XCSE 20200302 10:13:37.283000 61 56,50 XCSE 20200302 10:21:46.301000 375 56,50 XCSE 20200302 10:21:46.301000 341 56,70 XCSE 20200302 10:27:30.104000 337 56,40 XCSE 20200302 10:36:59.183000 342 56,20 XCSE 20200302 10:52:12.052000 342 56,00 XCSE 20200302 11:04:30.082000 353 55,80 XCSE 20200302 11:22:16.871000 340 55,80 XCSE 20200302 11:51:21.470000 374 55,70 XCSE 20200302 12:03:08.481000 438 55,50 XCSE 20200302 12:23:56.398000 97 55,40 XCSE 20200302 12:33:32.386840 1.903 55,40 XCSE 20200302 12:33:32.386874 352 55,20 XCSE 20200302 12:42:17.940000 339 55,10 XCSE 20200302 12:57:33.229000 339 55,10 XCSE 20200302 13:19:58.016000 323 55,40 XCSE 20200302 13:33:11.223000 84 55,40 XCSE 20200302 13:33:11.223000 140 55,40 XCSE 20200302 13:45:05.970000 199 55,40 XCSE 20200302 13:45:05.970000 406 55,60 XCSE 20200302 14:08:38.024000 121 55,60 XCSE 20200302 14:08:38.024000 385 55,60 XCSE 20200302 14:22:05.171000 431 55,40 XCSE 20200302 14:43:59.799000 1.066 56,00 XCSE 20200302 15:03:57.577000 126 55,80 XCSE 20200302 15:16:12.732000 208 55,80 XCSE 20200302 15:16:12.732000 523 56,00 XCSE 20200302 15:31:19.654000 354 56,00 XCSE 20200302 15:31:19.654000 25 55,70 XCSE 20200302 15:37:19.561000 319 55,70 XCSE 20200302 15:37:19.561000 399 55,80 XCSE 20200302 15:49:05.364000 172 55,80 XCSE 20200302 15:59:10.029000 328 55,80 XCSE 20200302 15:59:10.029000 141 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.970648 259 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.970673 328 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.970696 210 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.970719 432 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.975000 1.062 55,60 XCSE 20200302 16:01:51.975084 2.166 55,60 XCSE 20200302 16:06:08.637795 7.628 55,91 XCSE 20200302 16:17:07.473519





03 March 2020 Volume Price Venue Time CET 24.865 57,27 21 57,15 XCSE 20200303 9:04:43.864000 424 57,15 XCSE 20200303 9:04:43.864000 298 56,65 XCSE 20200303 9:08:11.322000 62 56,65 XCSE 20200303 9:08:11.322000 184 56,80 XCSE 20200303 9:11:32.989000 178 56,80 XCSE 20200303 9:11:32.989000 510 57,05 XCSE 20200303 9:23:40.150000 426 56,90 XCSE 20200303 9:28:17.293000 326 57,45 XCSE 20200303 9:34:35.723000 473 57,30 XCSE 20200303 9:34:45.521000 78 57,40 XCSE 20200303 9:43:05.683000 354 57,40 XCSE 20200303 9:43:05.683000 405 57,35 XCSE 20200303 9:49:25.633000 348 57,05 XCSE 20200303 9:58:59.077000 335 56,95 XCSE 20200303 10:05:18.587000 17 57,15 XCSE 20200303 10:13:20.307000 480 57,15 XCSE 20200303 10:13:20.307000 222 57,35 XCSE 20200303 10:22:55.660000 277 57,35 XCSE 20200303 10:22:55.660000 375 57,20 XCSE 20200303 10:29:43.084000 48 57,30 XCSE 20200303 10:36:04.095000 17 57,30 XCSE 20200303 10:36:04.095000 269 57,30 XCSE 20200303 10:36:04.096000 480 57,50 XCSE 20200303 10:53:28.175000 180 57,55 XCSE 20200303 11:04:16.089000 256 57,55 XCSE 20200303 11:04:16.089000 510 57,65 XCSE 20200303 11:17:49.760000 382 57,70 XCSE 20200303 11:39:56.873000 421 57,60 XCSE 20200303 12:07:44.097000 433 57,30 XCSE 20200303 12:09:33.066000 446 57,30 XCSE 20200303 12:25:20.215000 151 57,20 XCSE 20200303 12:39:28.792000 160 57,20 XCSE 20200303 12:39:28.793000 20 57,20 XCSE 20200303 12:39:28.793000 430 57,45 XCSE 20200303 13:05:54.815000 53 57,45 XCSE 20200303 13:05:54.815000 324 57,65 XCSE 20200303 13:31:04.876000 363 57,50 XCSE 20200303 13:34:02.817000 333 57,30 XCSE 20200303 13:36:54.489000 8 57,30 XCSE 20200303 13:36:54.489000 200 57,15 XCSE 20200303 13:55:43.670000 190 57,15 XCSE 20200303 13:55:43.670000 353 57,25 XCSE 20200303 14:09:48.674000 385 57,25 XCSE 20200303 14:17:57.764000 67 57,30 XCSE 20200303 14:30:01.563000 55 57,30 XCSE 20200303 14:30:57.065000 309 57,30 XCSE 20200303 14:31:46.150000 335 57,20 XCSE 20200303 14:41:55.237000 595 57,15 XCSE 20200303 14:57:35.409000 49 57,20 XCSE 20200303 15:10:20.792000 463 57,20 XCSE 20200303 15:10:20.792000 222 57,40 XCSE 20200303 15:21:54.861000 357 57,40 XCSE 20200303 15:21:54.861000 356 57,45 XCSE 20200303 15:30:12.576000 444 57,25 XCSE 20200303 15:45:37.965000 219 57,15 XCSE 20200303 15:51:03.935000 151 57,15 XCSE 20200303 15:51:03.935000 353 57,00 XCSE 20200303 15:57:22.451000 448 57,65 XCSE 20200303 16:06:37.142000 339 57,45 XCSE 20200303 16:11:28.437000 350 57,05 XCSE 20200303 16:17:46.420000 174 56,95 XCSE 20200303 16:29:53.512000 164 56,95 XCSE 20200303 16:29:53.512000 116 57,05 XCSE 20200303 16:44:10.922224 152 57,05 XCSE 20200303 16:44:10.922224 77 57,05 XCSE 20200303 15:44:10.922263 +0000 6.865 57,27 XCSE 20200303 15:55:19.247825 +0000





04 March 2020 Volume Price Venue Time CET 24.865 56,92 333 57,20 XCSE 20200304 9:05:15.537000 201 56,70 XCSE 20200304 9:09:44.454000 166 56,70 XCSE 20200304 9:09:44.454000 62 57,15 XCSE 20200304 9:20:56.831000 964 57,15 XCSE 20200304 9:20:56.831000 327 57,50 XCSE 20200304 9:42:15.916000 345 57,50 XCSE 20200304 9:42:15.916000 580 57,35 XCSE 20200304 9:42:40.374000 329 57,35 XCSE 20200304 9:55:39.955000 625 57,50 XCSE 20200304 10:07:26.267000 487 57,45 XCSE 20200304 10:30:48.563000 449 57,55 XCSE 20200304 10:39:18.903000 441 57,45 XCSE 20200304 10:44:56.467000 116 57,40 XCSE 20200304 10:53:35.085000 267 57,40 XCSE 20200304 10:53:35.085000 61 57,50 XCSE 20200304 11:00:19.413000 323 57,50 XCSE 20200304 11:00:19.413000 61 57,50 XCSE 20200304 11:00:19.413000 326 57,50 XCSE 20200304 11:17:34.826000 429 57,55 XCSE 20200304 11:27:20.416000 338 57,50 XCSE 20200304 11:46:35.387000 325 57,40 XCSE 20200304 12:04:43.155000 336 57,35 XCSE 20200304 12:10:39.227000 390 57,35 XCSE 20200304 12:32:07.293000 326 57,30 XCSE 20200304 12:53:09.397000 327 57,15 XCSE 20200304 13:04:55.471000 141 57,10 XCSE 20200304 13:27:45.019000 202 57,10 XCSE 20200304 13:27:45.019000 326 57,15 XCSE 20200304 13:34:54.287000 401 57,20 XCSE 20200304 13:50:08.070000 324 57,15 XCSE 20200304 14:00:58.638000 337 56,85 XCSE 20200304 14:13:55.859000 13 56,90 XCSE 20200304 14:24:22.633000 322 56,90 XCSE 20200304 14:24:22.633000 338 56,80 XCSE 20200304 14:33:02.390000 344 56,75 XCSE 20200304 14:42:22.423000 326 56,65 XCSE 20200304 14:51:54.106000 442 56,60 XCSE 20200304 15:09:03.692000 334 56,55 XCSE 20200304 15:20:56.628000 325 56,40 XCSE 20200304 15:27:02.646000 157 56,35 XCSE 20200304 15:38:43.721000 189 56,35 XCSE 20200304 15:38:43.721000 326 56,25 XCSE 20200304 15:46:37.232000 25 56,25 XCSE 20200304 15:46:37.232000 1.121 56,10 XCSE 20200304 15:55:16.712353 1.073 56,10 XCSE 20200304 15:55:16.712385 57 56,25 XCSE 20200304 16:37:07.162862 279 56,25 XCSE 20200304 16:38:03.454666 397 56,25 XCSE 20200304 16:38:03.454691 1.267 56,25 XCSE 20200304 16:38:03.454695 6.865 56,92 XCSE 20200304 16:45:32.344556





05 March 2020 Volume Price Venue Time CET 20.721 55,87 367 56,65 XCSE 20200305 9:12:38.382000 412 56,70 XCSE 20200305 9:14:50.861000 259 56,50 XCSE 20200305 9:17:21.358000 149 56,50 XCSE 20200305 9:17:21.358000 682 56,35 XCSE 20200305 9:29:52.197000 414 56,30 XCSE 20200305 9:31:44.747000 454 56,65 XCSE 20200305 9:49:16.066000 212 56,60 XCSE 20200305 9:57:08.708000 247 56,60 XCSE 20200305 9:57:08.708000 334 56,60 XCSE 20200305 10:01:56.680000 335 56,25 XCSE 20200305 10:08:57.923000 1.149 56,15 XCSE 20200305 10:42:32.057000 341 56,20 XCSE 20200305 10:57:55.066000 1 56,00 XCSE 20200305 11:14:43.062000 346 56,00 XCSE 20200305 11:14:43.062000 328 55,90 XCSE 20200305 11:22:57.658000 326 55,75 XCSE 20200305 11:45:51.930000 260 55,85 XCSE 20200305 11:54:12.971000 84 55,85 XCSE 20200305 11:54:12.971000 353 55,95 XCSE 20200305 12:05:44.858000 344 55,85 XCSE 20200305 12:24:22.858000 581 55,90 XCSE 20200305 12:54:15.860000 407 55,75 XCSE 20200305 13:27:54.445000 197 55,75 XCSE 20200305 13:32:33.250000 101 55,60 XCSE 20200305 13:41:51.339000 354 55,65 XCSE 20200305 13:50:48.932000 165 55,65 XCSE 20200305 13:50:48.932000 342 55,65 XCSE 20200305 13:59:45.493000 337 55,50 XCSE 20200305 14:21:01.587000 325 55,35 XCSE 20200305 14:25:00.425000 340 55,30 XCSE 20200305 14:41:10.409000 337 55,30 XCSE 20200305 14:42:20.036000 333 55,40 XCSE 20200305 14:55:09.809000 337 55,25 XCSE 20200305 15:08:45.820000 340 55,10 XCSE 20200305 15:18:07.985000 321 55,30 XCSE 20200305 15:32:38.181000 105 55,30 XCSE 20200305 15:32:38.181000 623 55,55 XCSE 20200305 15:48:36.223000 356 55,45 XCSE 20200305 15:54:06.197000 341 55,35 XCSE 20200305 16:07:16.969000 593 55,40 XCSE 20200305 16:15:34.412000 768 55,45 XCSE 20200305 16:26:42.863169 5.721 55,87 XCSE 20200305 16:37:39.984964





06 March 2020 Volume Price Venue Time CET 34.535 54,13 120 55,50 XCSE 20200306 9:01:34.816000 244 55,50 XCSE 20200306 9:01:34.816000 390 54,45 XCSE 20200306 9:08:06.722000 400 54,60 XCSE 20200306 9:11:35.976000 397 54,40 XCSE 20200306 9:17:27.820000 127 54,45 XCSE 20200306 9:24:23.339000 320 54,45 XCSE 20200306 9:24:23.339000 9 54,45 XCSE 20200306 9:24:23.339000 506 54,35 XCSE 20200306 9:24:42.066000 329 54,20 XCSE 20200306 9:31:00.462000 450 54,00 XCSE 20200306 9:36:09.801000 430 54,20 XCSE 20200306 9:49:02.116000 292 54,10 XCSE 20200306 9:53:38.199000 74 54,10 XCSE 20200306 9:53:38.199000 217 54,55 XCSE 20200306 10:13:32.956000 431 54,55 XCSE 20200306 10:13:32.956000 355 54,45 XCSE 20200306 10:16:45.783000 513 54,45 XCSE 20200306 10:34:42.215000 375 54,40 XCSE 20200306 10:38:37.196000 336 54,35 XCSE 20200306 10:45:27.574000 682 54,25 XCSE 20200306 10:47:38.076000 332 54,05 XCSE 20200306 10:57:33.891000 348 54,05 XCSE 20200306 11:06:08.379000 338 54,00 XCSE 20200306 11:22:05.296000 357 54,00 XCSE 20200306 11:28:41.972000 468 54,35 XCSE 20200306 12:08:09.733000 358 54,25 XCSE 20200306 12:09:26.196000 132 54,25 XCSE 20200306 12:09:26.196000 344 54,05 XCSE 20200306 12:27:30.166000 471 54,20 XCSE 20200306 12:39:12.416000 457 54,20 XCSE 20200306 13:25:09.430000 227 54,20 XCSE 20200306 13:25:42.476000 282 54,20 XCSE 20200306 13:25:42.476000 516 54,10 XCSE 20200306 13:43:52.660000 77 54,05 XCSE 20200306 13:52:10.396000 511 54,05 XCSE 20200306 13:52:10.396000 147 54,05 XCSE 20200306 14:03:56.671000 353 54,05 XCSE 20200306 14:03:56.671000 592 54,05 XCSE 20200306 14:22:08.101000 350 53,85 XCSE 20200306 14:29:28.431000 517 54,00 XCSE 20200306 14:37:47.502000 359 53,90 XCSE 20200306 14:43:06.473000 430 53,90 XCSE 20200306 14:57:30.746000 346 53,75 XCSE 20200306 15:08:19.054000 349 53,60 XCSE 20200306 15:15:00.702000 375 53,65 XCSE 20200306 15:34:37.626000 98 53,65 XCSE 20200306 15:34:37.626000 626 53,60 XCSE 20200306 15:36:44.456000 6 53,60 XCSE 20200306 15:36:44.456000 332 53,55 XCSE 20200306 15:46:14.602000 420 53,65 XCSE 20200306 16:07:46.356000 20 53,60 XCSE 20200306 16:12:30.113000 80 53,60 XCSE 20200306 16:12:30.113000 447 53,60 XCSE 20200306 16:12:30.113000 500 53,80 XCSE 20200306 16:22:29.367696 419 53,80 XCSE 20200306 16:22:29.367763 1.200 53,80 XCSE 20200306 16:22:29.367772 131 53,80 XCSE 20200306 16:22:29.367793 369 53,80 XCSE 20200306 16:22:29.413761 200 53,85 XCSE 20200306 16:22:51.328000 162 54,25 XCSE 20200306 16:35:00.156711 338 54,25 XCSE 20200306 16:35:00.156740 338 54,25 XCSE 20200306 16:35:00.156743 338 54,25 XCSE 20200306 16:35:00.156760 1.100 54,25 XCSE 20200306 16:35:00.156764 105 54,25 XCSE 20200306 15:35:00.156767 +0000 5 54,45 XCSE 20200306 15:45:21.424189 +0000 24 54,45 XCSE 20200306 15:45:28.182224 +0000 579 54,45 XCSE 20200306 15:45:28.182298 +0000 1.130 54,45 XCSE 20200306 15:45:28.182331 +0000 9.535 54,13 XCSE 20200306 15:49:42.949565 +0000





