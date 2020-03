COMUNICATO STAMPA 9 MARZO 2020

Italeaf: Efficacia del cambiamento della denominazione sociale di TerniEnergia in algoWatt S.p.A.

Italeaf SpA rende noto che la delibera assunta all’unanimità dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A. in data 2 marzo 2020 ed avente ad oggetto le modifiche statutarie relative al cambiamento della denominazione sociale ed al trasferimento della sede legale, è stata iscritta in data odierna presso il competente Registro delle Imprese di Milano.

Per effetto di quanto precede, assume efficacia la nuova denominazione sociale di “algoWatt S.p.A.”.

Il relativo verbale assembleare, il nuovo statuto sociale (con evidenza delle modifiche apportate) nonché il regolamento dell’obbligazione quotata su ExtraMOT Pro recante la nuova denominazione del prestito obbligazionario saranno messi a disposizione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regolamentare applicabile.

algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

