Nordecon AS teatab, et seoses eeltingimuste täitumisega, milleks on Konkurentsiameti poolse loa väljastamine (välja antud 27.02.2020.a) ja vastava kande registreerimine äriregistris (muutmiskanne 05.03.2020.a), on lõpule viidud sidusettevõtja Embach Ehitus OÜ kapitali struktuuri muudatus ( börsiteade ), mille tulemusena kuulub nüüd Nordecon AS-ile 51% suurune enamusosalus ning Embach Ehitus OÜ-st on saanud Nordecon AS-i tütarettevõtja. Embach Ehitus OÜ majandustulemusi konsolideeritakse Nordecon AS-i aruandes kui tütarettevõtjat alates 01.03.2020.a.

