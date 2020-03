Realkredit Danmark A/S

9. marts 2020







Selskabsmeddelelse nummer 18/2020

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag





Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var med aktionærens tiltræden udvidet med to nye punkter, nemlig punkterne 4 og 5.

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Årsrapport 2019 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:

Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 4.300 mio.kr.

Ad punkt 4. Forslag til Realkredit Danmarks Aflønningspolitik 2020

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 5 Godkendelse af honorar til bestyrelsen

Der forelå forslag om, at honoraret til formanden for revisionsudvalget blev fastsat til DKK 200.000, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Berit Behring, Jakob Groot og Kim Andersen havde forud for generalforsamling meddelt, at de ikke ønskede at genopstille.

Generalforsamlingen genvalgte derfor:

Bankdirektør Jacob Aarup-Andersen

Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis

Generalforsamlingen nyvalgte:

Global Head of WM Banking Claus Harder

Senior Vice President, Head of Digital Banking Line Munkholm Haukrogh

Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Relationsship manager Lisbeth Sahlertz Nielsen

Chefkonsulent, cand. polyt. Majken Hammer Sløk

Vurderingsspecialist Anna-Marie Mikkelsen

Ad punkt 7. Valg af revisorer:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:

Der var ingen forslag.





---ooo0ooo---





Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Bankdirektør Jacob Aarup- Andersen som formand og Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis som næstformand. Revisionsudvalget består af Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed som formand og af Global Head of WM Banking Claus Harder.



---ooo0ooo---





Direktionen





Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.

